„Zukunft Wohnen“: Herausforderungen und Handlungsansätze – Veranstaltung des Projektes „Endlich ein ZUHAUSE!“ am 20. Juni

(wS/si) Siegen 03.06.2024 | Das Projekt „Endlich ein ZUHAUSE!“ geht in sein drittes Jahr. Ein Anlass für die Projektträger, die bisherigen Erfolge und Herausforderungen zu reflektieren und gemeinsam mit Interessierten über das Thema „Zukunft Wohnen“ in Siegen-Wittgenstein zu diskutieren.

Wie können Wohnungs- und Sozialwirtschaft stärker voneinander profitieren? Welche Ansätze gibt es, allen Menschen Zugang zu Wohnraum zu ermöglichen? Wie kann Wohnungsnot vermieden werden? Zu diesen und weiteren Fragen werden Referentinnen und Referenten aus Wohnungswirtschaft, Forschung und Sozialwirtschaft Impulse liefern.

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 20. Juni 2024, von 9 bis 13 Uhr, in der Aula des Kulturhaus Lÿz, St. Johann-Str. 18, 57074 Siegen. Um Anmeldung per E-Mail an sozialplanung@siegen-wittgenstein.de wird gebeten.