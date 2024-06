Zwei Einsätze für die Feuerwehr Kreuztal am Samstagmittag

(wS/red) Kreuztal 15.06.2024 |Am heutigen Samstagmittag musste die Feuerwehr Kreuztal gleich zweimal ausrücken. Gegen 12:27 Uhr wurde die Feuerwehr in das Wohngebiet Eichen „In d. Bockelbach“ alarmiert. Das Alarmstichwort lautete „Brennende Gasflaschen im Freien“.

Die Einsatzkräfte trafen schnell am Einsatzort ein und hatten die Situation rasch unter Kontrolle. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.

Noch während dieser Einsatz lief, gingen gegen 12:45 Uhr erneut die Melder der Feuerwehr. In Krombach, in der Straße Auf dem Stück, war eine Hecke in Brand geraten. Auch hier erreichten die Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit den Einsatzort und konnten den Brand umgehend löschen. Es entstand lediglich leichter Sachschaden.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten in beiden Fällen größere Schäden verhindert werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

