Hampus Dahlgren: Ferndorfs neuer Linksaußen mit All-Star-Erfahrung

Ferndorf 03.07.2024 | Mit Schwung in die neue Saison: Hampus Dahlgren verstärkt TuS Ferndorf

Linksaußen Hampus Dahlgren verstärkt den TuS Gut zwei Monate vor dem Start der neuen Saison in der 2. Handball-Bundesliga hat der TuS Ferndorf eine Verstärkung für die Linksaußen-Position gefunden. Der Schwede Hampus Dahlgren wechselt ins Siegerland und bildet zusammen mit Gabriel da Rocha Viana das neue Duo auf Linksaußen.

„Hampus ist ein flinker Spieler, der nicht nur durch seine Geschwindigkeit, sondern auch mit einer guten Abwehrleistung überzeugt. Mit seinen unterschiedlichen Wurfvarianten wird er unser Angriffsspiel verstärken“, freut sich Geschäftsführer Mirza Sijaric über den Transfer. Der 27-jährige Dahlgren kommt vom schwedischen Erstligisten HF Karlskrona nach Ferndorf. In der abgelaufenen Saison (23/24) erzielte er in 120 Tore in 22 Spielen. 2022 schaffte er es sogar als bester Linksaußen ins All-Star-Team der schwedischen Liga.

„Ich freue mich sehr, ab sofort ein Teil des TuS Ferndorf zu sein. Ich habe schon so viele positive Dinge über das Team, den Verein und das Umfeld gehört. Für meine Karriere ist dies der richtige Schritt, ich bin sehr gespannt auf die neue Saison und bin gespannt auf die Heimspiele in der Stählerwiese“, blickt Hampus Dahlgren in die nahe Zukunft.

Foto/Bericht: TuS Ferndorf

