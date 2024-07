Polizei stoppt flüchteten Kleintransporter nach riskanter Fahrt durch Siegen

(wS/red) Siegen 25.07.2024 | Der Morgen auf der Eiserfelder Straße in Siegen war alles andere als gewöhnlich. Kurz vor 8 Uhr befanden sich Polizeibeamte in ihrem Zivilfahrzeug auf der Fahrt von Eiserfeld in Richtung Siegen, als plötzlich ein Kleintransporter mit hoher Geschwindigkeit von hinten heranraste. Nur durch ein gekonntes Ausweichmanöver konnten die Beamten einen Unfall verhindern. Doch der Schrecken war damit noch nicht vorbei: Der Fahrer des Transporters flüchtete weiterhin mit halsbrecherischem Tempo, ohne sich um die Situation zu kümmern.

Wie die Polizei gegenüber „wirSiegen.de“ berichtete, hätte die rasante Fahrt des Transporters beinahe zu weiteren Unfällen geführt. Die erfahrenen Beamten wussten jedoch genau, wie sie in dieser brenzligen Situation handeln mussten, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Sie nahmen die Verfolgung auf und schafften es, den Kleintransporter schließlich auf der Koblenzer Straße in Höhe der Siegerlandhalle zu stoppen.

Die Situation nahm eine weitere Wendung, als einer der Insassen aus dem Fahrzeug sprang und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Er hatte jedoch keine Chance und wurde nach einer kurzen Verfolgung von den Beamten eingeholt und gestellt. Zur beweissicheren Fahrerfeststellung wurde die Spurensicherung der Polizei hinzugezogen.

Die beiden Insassen, zwei 25-jährige Männer, stellten sich als zusätzliche Herausforderung heraus: Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer des Transporters unter Alkoholeinfluss und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Der Beifahrer, der sich durch seine Flucht der Kontrolle entziehen wollte, hält sich möglicherweise illegal in Deutschland auf.

Die Polizei hat inzwischen mehrere Anzeigen gefertigt, unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Kleintransporter wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

