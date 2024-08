47-jähriger Motorradfahrer bei Unfall auf der L711 zwischen Olpe-Neuenkleusheim und Kirchhundem-Kruberg tödlich verunglückt

(wS/ots) Kreis Olpe 25.08.2024 | Am 25.08.2024, gegen 15:46 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer in einer Gruppe die L711 von Olpe-Neuenkleusheim in Fahrtrichtung Kirchhundem-Kruberg.

In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Trotz sofort erfolgter Reanimation verstarb er noch vor Ort. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L711 komplett gesperrt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

