800 Jahre Siegen: Auftakt zum Jubiläums-Wochenende voller Highlights am Siegener Stadtfest 2024

(wS/red) Siegen 30.08.2024 | Heute wurde das lang erwartete Siegener Stadtfest von Bürgermeister Steffen Mues offiziell eröffnet. Pünktlich um 10 Uhr begrüßte Mues die ersten Gäste auf der Siegbrücke und zeigte sich erfreut über die zahlreichen Besucher: „Danke, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in den nächsten drei Tagen“, sagte er in seiner Eröffnungsrede.

Ein besonderes Augenmerk legte der Bürgermeister auf die jüngsten Gäste des Stadtfestes. „Ein herzlicher Gruß geht an alle Kinder und Jugendlichen, die heute hier sind. Der erste Tag gehört besonders euch!“, betonte Mues. Dies unterstreicht die Bedeutung, die die Stadt Siegen der Jugend beimisst, und spiegelt sich auch im Programm wider, das speziell auf die jüngeren Besucher zugeschnitten ist. Mues: „Mein Dank gilt in diesem Jahr aber auch den Helfern, ohne die wir ein solches Stadtfest nicht durchführen könnten, nämlich der Polizei, dem Ordnungsamt, der Feuerwehr, dem THW, den Rettungsdiensten und den Sanitätsdiensten. Allen denen ist es zu verdanken, dass wir dieses Stadtfest durchführen können.“

Steffen Mues ging auch auf das abscheuliche Verbrechen von vor einer Woche auf dem Stadtfest in Solingen ein. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, den Opfern, den Verletzten in Solingen“, sagte Mues. „Wir wollen uns von solchen Attentaten nicht abhalten lassen, unser eigenes Leben zu leben. Der Terror will uns verunsichern, er will unseren Lebensstil und unsere Zivilgesellschaft zerstören.“ Er fügte hinzu: „Terror will Angst machen, Angst lähmt, und Angst führt dazu, dass andere Gruppierungen, insbesondere die Rechtsextremisten, unsere Demokratie weiter schwächen und erschüttern wollen.“ Klare Worte fehlten, denn Mues erwähnte nicht, dass der Messeranschlag in Solingen am Abend des 23. August 2024, dem ersten Tag des Stadtfestes „Festival der Vielfalt“, mutmaßlich ein islamistischer Terroranschlag war.

Bei angenehm trockenem Wetter, ab und zu sogar mit einem Hauch von Sonnenschein, begann das Stadtfest, das in diesem Jahr im Zeichen des 800-jährigen Stadtjubiläums steht. „Das Jubiläumsstadtfest ist das Highlight unseres Festjahres“, so Mues. Das vielfältige Programm, das an verschiedenen Orten in der Stadt stattfindet, bietet für jeden etwas: von der Jugendmeile in der Unterstadt über ein buntes Familienprogramm im Schlosspark bis hin zu Nachhaltigkeitsthemen am Herrengarten.

Ein besonderer Dank ging auch an die zahlreichen Sponsoren, die das Fest finanziell und durch ihr Engagement möglich gemacht haben.

Schon am frühen Vormittag strömten die ersten Besucher auf das Festgelände. An den zahlreichen Ständen konnten sie sich mit kulinarischen Köstlichkeiten stärken, von der beliebten Currywurst mit Pommes und Mayo über frisch gebackene Baumstriezel bis hin zu internationalen Spezialitäten aus Bosnien, Indien, Türkei und weiteren Ländern.

Das Rahmenprogramm des Wochenendes ist vielfältig und lässt keine Wünsche offen. Neben fünf Bühnen mit Livemusik, der Radio Siegen Kulthit Party und dem Willerwatz Festival, gibt es auch spezielle Geburtstagsshows auf dem Platz des Unteren Schlosses. Als musikalisches Highlight wird Singer-Songwriter Gregor Meyle am Samstagabend erwartet, der als Special Guest das Jubiläumsstadtfest bereichert.

Angesichts der jüngsten Ereignisse in Solingen, wo eine Messerattacke das Stadtfest erschütterte, äußerte sich Bürgermeister Mues auch zur Sicherheit des Siegener Stadtfestes: „Wir tun alles, damit es ein sicheres und schönes Stadtfest für unsere Bürgerinnen und Bürger wird. Wir haben das Sicherheitskonzept und die Einsatzplanung nochmals genau überprüft und streben das höchste Sicherheitsniveau an, das möglich ist.“

Mit diesen Worten unterstrich Mues die Entschlossenheit der Stadt, das Fest als Zeichen von Demokratie und Freiheit durchzuführen. „Das Stadtfest nicht abzusagen, ist auch ein Zeichen für Demokratie und Freiheit“, erklärte er. Den Opfern der Tat in Solingen sprach er sein Mitgefühl aus und wünschte ihnen viel Kraft.

Das Siegener Stadtfest verspricht ein Wochenende voller Spass, Geselligkeit und Kultur zu werden – ein würdiger Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Universitätsstadt Siegen.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Weitere Bilder und Infos folgen..