Alleinunfall auf der A4 im Kreuz Olpe-Süd: Audi kollidiert mit Leitplanke

(wS/red) Olpe 02.08.2024 | Am Freitagnachmittag kam es auf der A4 im Kreuz Olpe-Süd zu einem Alleinunfall. Ein Audi, der aus Richtung Krombach kommend auf der A4 in Richtung Köln fahren wollte, geriet an der Anschlussstelle zur A45/Frankfurt a.M. außer Kontrolle. Der Fahrer oder die Fahrerin des Audis verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, wodurch es auf die Leitplanke prallte.

Durch die Kollision wurde der Audi schwer beschädigt: Ein Rad sowie die gesamte Auspuffanlage wurden komplett abgerissen. Trotz des erheblichen Schadens hatte der Unfall glücklicherweise keine Verletzten zur Folge.

Die Unfallstelle sorgte jedoch für leichte Verkehrsbehinderungen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs musste die Auffahrt nach Olpe sowie Wenden – Olpe-Süd komplett gesperrt werden. Dies führte zu Verzögerungen im Verkehrsfluss, konnte jedoch durch die schnelle Arbeit der Einsatzkräfte relativ zügig wieder freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Pressestelle der Autobahnpolizei konnte aktuell (16:30 Uhr) noch keine weiteren Infos geben.

Die Unfallstelle ist jetzt wieder geräumt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

