Begrüßung im Rathaus: Besucher aus Tansania zu Gast in Siegen

(wS/si) Siegen 22.08.2024 | Nicht alltäglichen Besuch gab es jetzt im Siegener Rathaus: Zu Gast war eine Gruppe aus Tansania aus dem Ort Ng’uni, der an den Hängen des Kilimandscharo auf rund 1.700 Meter Höhe liegt. In Siegen waren Pfarrer Thomas Sam Kundael, Presbyterin Anna Elitira Urassa und Isaria Prosper Shayo als Vertreterin der Partnerschaftsjugend. In den vergangenen Jahren kamen bereits Gäste aus dem Partnerkirchenkreis des ev. Kirchenkreises Siegen aus Magharibi (Tansania).

Jetzt waren nach 24 Jahren intensiver Partnerschaft zum ersten Mal Mitglieder der Partnergemeinde der ev. Lukas-Kirchengemeinde Siegen (früher Erlöser-Kirchengemeinde) zu Besuch in Siegen. Letztere unterstützte die Gemeinde am Kilimandscharo anfangs vor allem finanziell. Seit einigen Jahren unterstützt sie die dortige Gesundheitsstation unter anderem auch mit medizinischen Geräten, daneben wurden auch die Schulen am Ort und die Kirchengemeinde selbst unterstütz. Im Zentrum der Partnerschaft steht nun allerdings vor allem der persönliche Kontakt und Austausch. Das Ehepaar Wiltrud und Peter Klöckner, das die Partnerschaft begründet hat, besuchte in den vergangenen Jahren bereits mehrfach die Gemeinde in Tansania.

Bürgermeister Steffen Mues begrüßte die Gäste aus Tansania im Historischen Ratssaal. Sie wurden unter anderem von weiteren Personen der Kirchengemeinde aus Siegen, wie Pfarrer im Ruhestand Armin Pulfrich, begleitet. Die Gäste freuten sich darüber, Siegen nun auch persönlich kennenzulernen und zu erkunden. „Wir genießen den Aufenthalt hier in der Stadt wirklich sehr“, so Pfarrer Thomas Sam Kundael. Bürgermeister Steffen Mues zu treffen sei für sie etwas Besonderes. In seiner Rede betonte er, wie wichtig solche Partnerschaften im Sinne des interkulturellen Zusammenhaltes sind. „Über diese wertvolle Partnerschaft zwischen Ihren Kirchengemeinden freue auch ich mich ganz besonders. Auch für uns als Stadt ist beispielsweise der Kontakt zu unseren verschiedenen Partnerstädten in Europa sehr wichtig“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. Zum Abschied überreichte er den Gästen noch ein besonderes Geschenk: ein Bildband mit Fotos von Siegen.

Für die Gäste standen neben dem Besuch in Siegen auch noch Eisenach und Köln auf dem Plan.



Fototermin unterm Krönchen: Bürgermeister Steffen Mues (vorne, 2.v.l.) begrüßte den Besuch aus Tansania. (Foto: Stadt Siegen)

