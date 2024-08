Besuch des Inspekteurs der Luftwaffe und Staatssekretärs Hilmer beim Einsatzführungsbereich 2 in Erndtebrück: Fokus auf Nachwuchsgewinnung und Ausbildung

(wS/lu) Erndtebrück 28.08.2024 | Am 27.08.2024 besuchten der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, und der Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung, Herr Nils Hilmer, den Einsatzführungsbereich 2 am Standort Erndtebrück. Im Mittelpunkt des Besuchs standen die aktuellen Herausforderungen sowie die Bedeutung der Ausbildung und Nachwuchsgewinnung für die Zukunft des Einsatzführungsdienstes.

Während des Besuchs erhielten Generalleutnant Gerhartz und Staatssekretär Hilmer einen umfassenden Einblick in die Arbeit und die technischen Fähigkeiten des Einsatzführungsbereichs 2. Der Bereich spielt eine zentrale Rolle in der Luftraumüberwachung und der Führung von Luftoperationen der Bundeswehr und der NATO. Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung in der Luftverteidigung stellen hohe Anforderungen an das Personal, sodass die Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte eine wesentliche Voraussetzung für die zukünftige Einsatzbereitschaft und Effektivität ist.

Im Gespräch mit Soldatinnen und Soldaten vor Ort informierten sich die hochrangigen Besucher über die Herausforderungen und Wünsche des Personals. Besonderes Augenmerk lag dabei auf den Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Dienstes und den aktuellen Ausbildungsstrukturen im Einsatzführungsdienst. Der Besuch bot die Gelegenheit, dem hochrangigen Besuch ein Bild über die Ausbildungsstandards und -möglichkeiten vor Ort zu vermitteln. Dabei wurde auch die Bedeutung moderner Ausbildungsstrukturen und -mittel hervorgehoben.

Im Rahmen seiner Sommerreise besucht Staatssekretär Hilmer mehrere Standorte der Luftwaffe, um sich ein Bild von der aktuellen Lage und den Bedürfnissen der Truppe zu machen. Der Besuch in Erndtebrück verdeutlichte dabei einmal mehr die Schlüsselrolle des Einsatzführungsdienstes für die Luftverteidigung der Bundesrepublik Deutschland.

Text: Dominik Born

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!