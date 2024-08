Brand im Mehrfamilienhaus in Kreuztal-Eichen: Zwei Personen wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt

(wS/red) Kreuztal 12.08.2024 | Am heutigen Montagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Hagener Straße in Eichen zu einem Brand im Badezimmer des Dachgeschosses. Der Schrank im Bad hatte Feuer gefangen, was die Bewohner rechtzeitig bemerkten. Noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, konnten sie den Brand größtenteils eigenständig löschen.

Allerdings mussten zwei Personen aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt werden. Als die Feuerwehrkräfte aus Eichen, Kreuztal und Krombach kurz nach der Alarmierung um 7.31 Uhr vor Ort eintrafen, drang noch immer Rauch aus dem Badezimmerfenster. Die Feuerwehr konzentrierte sich zunächst darauf, den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Zudem überprüften die Einsatzkräfte mit Hilfe einer Drehleiter die Temperaturentwicklung im Dachbereich, um ein mögliches Übergreifen des Feuers zu verhindern.

Für die Dauer des Einsatzes war die Hagener Straße, eine wichtige Verbindungsstraße ins Littfetal, für etwa 45 Minuten gesperrt. Die Polizei hatte bereits an der Hauptverkehrskreuzung in der Innenstadt dafür gesorgt, dass der Verkehr Richtung Eichen umgeleitet wurde. Dank des schnellen Eingreifens der Bewohner und der zügigen Arbeit der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!