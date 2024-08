CDU Netphen besucht BEKO im Oberen Johannland: Einblicke in die Welt der Drucklufttechnik

(wS/cdu) Netphen 31.08.2024 | Bei der diesjährigen Sommerbesichtigung der CDU Netphen hatten knapp 20 Mitglieder die Gelegenheit, die Firma BEKO im Oberen Johannland näher kennenzulernen. Der Besuch bot einen aufschlussreichen Einblick in die Arbeitsweise und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens, das sich auf die Individualanfertigung von Drucklufttechnik spezialisiert hat.

Am Standort in Netphen arbeiten derzeit 15 Mitarbeiter, die maßgeschneiderte Lösungen für die Verarbeitung von Druckluft entwickeln. BEKO ist Teil eines größeren Netzwerks, dessen Mutterkonzern in Neuss ansässig ist und insgesamt 700 Beschäftigte zählt, von denen die Hälfte am Hauptsitz arbeitet. Der Rest des Personals ist über den Globus verteilt.

Die Suche nach geeignetem Fachpersonal gestaltet sich für BEKO als Herausforderung, da es keine spezifische Ausbildung für die Drucklufttechnik gibt. Der am besten passende Beruf für diese Tätigkeiten ist der des Industriemechanikers. Derzeit könnten bis zu 30 Mitarbeiter am Netphener Standort tätig sein. Allerdings gibt es dort keine eigene Administration oder Buchhaltung; diese Aufgaben werden zentral aus Neuss koordiniert.

Die Zukunftsaussichten für den Standort Netphen sind vielversprechend. Das Mutterhaus plant, der hiesigen Filiale zusätzliche Aufgabenbereiche zu übertragen, was eine Expansion in Netphen wahrscheinlich erscheinen lässt. Der Standort bietet Vorteile durch günstige Grundstückspreise im Vergleich zu Neuss und die Nähe zu behälterbauenden Unternehmen, was den kurzen Transportweg der zugekauften Einzelteile erleichtert.

BEKO, seit 1982 in der Region tätig, eröffnete seinen ersten Standort 2007 in Dreis-Tiefenbach, direkt neben dem Hauptzulieferer GOH. Die begrenzte Fläche dort führte zur Suche nach einem neuen Standort, der 2013 in Helgersdorf, im Industriegebiet „In der Dell“, bezogen wurde. Der dortige Komplex, der von der Firma Günther errichtet wurde, kann aufgrund infrastruktureller Beschränkungen nur 90-KW-Geräte testen, erfüllt aber die Anforderungen des Unternehmens.

Der Stadtverbandsvorstand der CDU Netphen bedankte sich bei Betriebsleiter Herrn Oliver Kleikamp für die informative Führung und wünschte der Firma BEKO weiterhin viel Erfolg. Der Besuch unterstrich die Bedeutung des Unternehmens für die Region und seine Rolle in der globalen Drucklufttechnik.

Foto: CDU

