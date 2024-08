Chaoswetter stoppt mittwochSIn – Nachholtermin mit Chaosmeile in Kreuztal!

(wS/ke) Siegen – Kreuztal 14.08.2024 | Die beliebte Veranstaltung mittwochSIn in Siegen muss aufgrund der aktuellen Wetterlage leider abgesagt werden. Stattdessen wird das Konzert am 22. August 2024 am Sport- und Bildungscampus in Kreuztal nachgeholt.

Bereits in den vergangenen Wochen fielen sowohl Kreuztal Live als auch mittwochSIn in Siegen wetterbedingt aus. Um den Gästen dennoch ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, wird ein besonderer Nachholtermin organisiert. Am Donnerstag, den 22. August, wird die Band „Chaosmeile“ ab 18:00 Uhr in Kreuztal für beste Partystimmung sorgen. Die Veranstaltung wird im Grünen stattfinden und verspricht, ein Highlight des Sommers zu werden.

Ein besonderer Hinweis für alle Besucher: Die in Siegen erworbenen Marken und Becher gelten selbstverständlich auch für die Veranstaltung in Kreuztal. Die Organisatoren freuen sich auf einen unvergesslichen Abend mit Gästen aus Siegen und Kreuztal, um die Livereihe mit einem grandiosen Abschluss zu krönen.