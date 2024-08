dm-drogerie markt: Mehr als 2,1 Millionen Euro spendet dm im Rahmen von „Lust an Zukunft“ an lokale Initiativen in Deutschland

(wS/dm) Karlsruhe / Kreuztal 16.08.2024 | Mehr als 3.000 Projekte aus ganz Deutschland nahmen an der dm-Initiative „Lust an Zukunft – Das Miteinander mitgestalten“ teil. Nun spenden die 2.100 dm-Märkte in Deutschland je 600 Euro an die lokale Initiative mit den meisten Stimmen und 400 Euro an die zweitplatzierte.

„Diese Initiativen lassen uns mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Sie zeigen, wie engagierte Menschen ihre Umgebung mit Ideenreichtum und Tatkraft mitgestalten und dadurch zum Gelingen unseres Gemeinwesens beitragen. Wir danken unseren Kundinnen und Kunden, dass sie die Projekte mit ihrer Stimme unterstützt und dem wertvollen Engagement dadurch mehr Sichtbarkeit verliehen haben“, sagt Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.

Drei Wochen lang, vom 25.7. bis zum 14.8., hatten lokale Initiativen die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit in den dm-Märkten und unter lustanzukunft.de vorzustellen. Sie alle setzen sich auf vielfältige Art und Weise für wichtige Zukunftsthemen ein und engagieren sich in den Bereichen Gesellschaft, Ökologie, Gesundheit sowie Soziales und Kultur. Diese Themen spielen im Hinblick auf eine lebenswerte Zukunft eine besondere Rolle. Auch nach dem Aktionszeitraum kann man die vielfältigen Projekte unter lustanzukunft.de entdecken.

Zu „Lust an Zukunft“

Die Initiative „Lust an Zukunft“ ist die Weiterentwicklung der Zukunftsinitiative „Lust auf Zukunft“, die dm im vergangenen 50. Jubiläumsjahr ins Leben gerufen hat. Eine Neuheit war in diesem Jahr die hybride Umsetzung – die Abstimmung für die Projekte war digital unter lustanzukunft.de sowie über Sticker, die auf Abstimmungsbögen in den dm-Märkten aufgeklebt werden konnten, möglich. Mit „Lust an Zukunft“ möchte dm Projekten, in denen Menschen sich für unsere Gesellschaft stark machen, eine Plattform geben und Kundinnen und Kunden sowie Bürgerinnen und Bürgern auf die Bedeutung dieses Engagements aufmerksam machen.

Zu dm-drogerie markt

Sich in der Gesellschaft einzubringen und diese positiv mitzugestalten, gehört zum Selbstverständnis von dm-drogerie markt. Für sein nachhaltiges Engagement erhielt das Unternehmen bereits unter anderem den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements im Umfeld der dm-Märkte ist ein wichtiger Teil des Engagements von dm zur Förderung einer prosperierenden Bürgergesellschaft. Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur Zukunftsfähigkeit“ auf www.dm.de/ Nachhaltigkeitsbericht.

