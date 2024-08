Dreizehn Natur-Talente beginnen ihre Ausbildung im Naturgartencenter Kremer

Karin Berners aus dem Team Personal empfing die neuen Natur-Talente herzlich in Lennestadt und bot ihnen spannende Einblicke in ihre bevorstehende Ausbildung. Eigens hierfür wurde im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum der IHK-Siegen ein bisher in der Branche einzigartiger Zertifikatslehrgang entwickelt. Je nach Ausbildungsschwerpunkt sind die Auszubildenden nun in der Lage, mit nur einer Ausbildung zwei Abschlüsse zu erlangen.

Diese duale Abschlussmöglichkeit bietet ihnen nicht nur eine breite berufliche Qualifikation, sondern auch eine frühzeitige Spezialisierung auf das jeweilige Wunschfachgebiet. So können sich die neuen Natur-Talente intensiv mit ihrem Interessengebiet beschäftigen und ein tiefes Spezialwissen erlangen.

Nach der herzlichen Begrüßung nahm Geschäftsführer Alexander Kremer die neuen Auszubildenden mit auf eine Entdeckungstour durch den Familienbetrieb.

Dabei erklärte er die Unternehmensphilosophie „Näher an der Natur“ und zeigte anschaulich, wie diese im Arbeitsalltag lebendig wird. In den kommenden Wochen werden die Naturtalente die anderen drei Standorte in Remscheid, Gummersbach und Lüdenscheid erkunden. Dort lernen sie nicht nur ihre neuen Kollegen kennen, sondern entdecken auch die einzigartigen Besonderheiten jedes Naturgartencenters.

Ein besonderes Highlight erwartet sie dann am 21. August: die traditionelle Ausbildungsfahrt. In diesem Jahr geht es nach Köln, um die Flora und den botanischen Garten zu erkunden. Dort erfahren sie mehr über die Geschichte der Gartenkunst und entdecken die prachtvollen Gärten vergangener Epochen. Ein Tag voller Inspiration und spannender Eindrücke steht bevor!

Das Garten-Center Kremer wünscht den neuen Natur-Talenten alles Gute auf ihrem Weg zum Erfolg und freut sich auf eine gemeinsame Zeit voller Wachstum.