Ein viertel Jahrhundert Engagement und Freundschaft: Schwarze Schafe feiern 25 Jahre mit Festwochenende!

(wS/ssd) Wilnsdorf 30.08.2024 | Wenn Bürgermeister, Sparkassenvorstand, Ortsvorsteher und Vereinsvertreter zum Gratulieren kommen, dann feiert da jemand besonderes Jubiläum – und so ist es auch, die Schwarzen Schafe aus Dielfen sind vieles, aber nicht gewöhnlich.

Von Messdienern zu Schwarzen Schafen

Gestartet waren die damals 12 Jugendlichen als Messdiener. Schon damals mit Fußball und sozialem Engagement. Bedingt durch „wilde Jugendjahre“ passte der Lifestyle der Gruppe aber irgendwann leider nicht mehr zu dem eines Messdiener-Teams. Sie wurden zu Schwarzen Schafen und blieben es fortan.

Im weiteren Verlauf tat man sich dann zusammen mit den „Alten Herren“ der Adler Oberdielfen. Diese Talente etwas gehobenen Alters (der älteste Aktive ist 85 Jahre jung) geben dem hervorragenden Spiel der Schafe noch die nötige Reife und Abgeklärtheit.

Neben dem fußballerischen Fokus haben sich verschiedene alternative Schafe Sport- und Eventgruppen entwickelt. Darüber hinaus steht soziales Engagement und der Erhalt des Oberdielfer Sportplatzes ebenfalls im Fokus der Schafe.

Mehrfach ausgezeichnet für ihr Engagement

In den vergangenen Jahren waren die Schafe besonders engagiert und verwirklichten neben hervorragenden Platzverhältnissen durch einen Zaunbau auch die Neuerrichtung eines Multifunktionsgebäudes am Oberdielfer Sportplatz. Alles in Eigenarbeit und Spendenfinanziert.

Anhaltendes Engagement das mit dem Wilnsdorfer Heimatpreis sowie dem Förderpreis der Bürgerstiftung Wilnsdorf ausgezeichnet wurde.

Drei Tage Feierlichkeiten

Bereits am Freitag, den 23.September begannen die Feierlichkeiten. Dort wo sonst jeden Donnerstag gespielt wird, am Oberdielfer Waldstadion, trafen sich die Gründungsmitglieder zum Bogenschießen und anschließendem Beisammensein. Bei guter Verpflegung wurde bis tief in die Nacht gefeiert.

