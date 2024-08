Einbruch in Geisweider Wettbüro – Bargeld entwendet

(wS/ots) Siegen 13.08.2024 | Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagabend und Montagvormittag (12.08.2024) in ein Wettbüro an der Marktstraße in Siegen-Geisweid eingebrochen.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Anschließend brachen sie einen Automaten auf, um das darin befindliche Bargeld zu entwenden. Sach- und Beuteschaden liegen im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.