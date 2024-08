Entdecke die Welt der Musik: Schnupperprobe beim Stadtorchester Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 07.08.2024 | Ein junges und modernes Orchester bietet im Rahmen der Hilchenbacher Ferienspiele am Dienstag, 13. August, eine Schnupperprobe mit Spiel und Spaß an. Wer Lust hat, die motivierten Musiker des Stadtorchesters und verschiedene Instrumente kennenzulernen, hat von 9:00 bis 12:00 Uhr die Möglichkeit. Willkommen sind Teilnehmende im Alter von acht bis 99 Jahren. Treffpunkt ist das evangelische Gemeindehaus An der Sang in Hilchenbach.

Anmeldungen werden bis 10. August auf www.kjb-angebote.de entgegengenommen.