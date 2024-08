Eselswanderung und Lego bauen: Ferienbetreuung des Familienbüros für Schulanfängerkinder

(wS/si) Siegen 28.08.2024 | Auch in diesem Jahr hatte das Familienbüro der Stadt Siegen wieder ein besonderes Angebot für die angehenden Erstklässler: eine Ferienbetreuung in den letzten beiden Wochen der Sommerferien. Insgesamt 26 Kinder nahmen an dem abwechslungsreichen Programm teil, das zum Teil in der BlueBox in Siegen stattfand. Sie gingen unter anderem mit Eseln auf Wanderschaft oder wurden beim Lego bauen kreativ.

Der Übergang vom Kindergarten- zum Schulkind stellt berufstätige Eltern oft vor Herausforderungen. Denn häufig machen Kitas vor dem Beginn des neuen Schuljahres Ferien. Gleichzeitig ist die Teilnahme am schulischen Betreuungsangebot mitunter nicht in der Grundschule möglich, in die das Kind eingeschult wird.

Deshalb ist gerade für berufstätige Eltern dieses Angebot eine große Entlastung, da die gesetzlichen Urlaubstage oftmals nicht den gesamten Betreuungsbedarf abdecken. „Wir kennen die Sorgen und Bedürfnisse von Familien mit Kindern und sind immer bemüht, Lösungen für Probleme zu finden. Die Organisation eines schönen Ferienangebotes mit ganztägiger Betreuung durch Fachkräfte ist dabei ein kleiner Baustein der Unterstützung mit großer entlastender Wirkung für die Familien“, sagt Daniela Hilgendorff, Mitarbeiterin des Familienbüros der Stadt Siegen und Verantwortliche für das diesjährige Ferienangebot für die Schulanfängerkinder 2024. „Mit der BlueBox in der Siegener Stadtmitte haben wir dafür einen tollen Ort gefunden, der für Familien gut erreichbar und mit seinem Raumangebot ideal ist.“

Raus in die Natur: Gemeinsam erkundigten die Schulanfänger den Wald

Foto: Stadt Siegen