Fokus auf Kameradschaft und Spaß – Feuerwehr Grissenbach kämpft tapfer beim Tauziehen in Hagen

(wS/tg) Netphen – Hagen 03.08.2024 | Mit einer Gruppe von 7 Personen beteiligte sich die Freiwillige Feuerwehr Grissenbach an dem Tauziehen anlässlich des Sommerfestes der Loßröcke Böhle in Hagen. Mit einem 20-Mann-Bus machte man sich am frühen Nachmittag mit Unterstützung des DKS Grissenbach auf den (durch die Baustelle bei Lüdenscheid) doch beschwerlichen Weg nach Hagen. Das ein oder andere Bier musste herhalten, um den Flüssigkeitshaushalt während der Fahrt auszugleichen. Nachdem man im vergangenen Jahr den Titel holte, wollte man ihn in diesem Jahr natürlich verteidigen. Insgesamt stellten sich 4 Damenteams und 8 Männerteams der kräfteraubenden Aufgabe. Leider klappte es in diesem Jahr nicht mit der Titelverteidigung und man schied im Viertelfinale aus. Unter dem Jubel von mehreren hundert Zuschauern gewann bei den Herren die FFW Hagen-Böhle und bei den Damen die Powerschützen Breckerfeld. Alles in allem eine schöne gelungene Veranstaltung.

Fotos: T. Görg