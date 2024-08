Für mehr Verkehrssicherheit: E-Bike-Sicherheitskurs für Senioren war ein voller Erfolg

(wS/si) Siegen 27.08.2024 | In die Pedale treten, bremsen und ausweichen: Die beiden E-Bike-Sicherheitskurse am 20. und 21. August waren ein voller Erfolg. Über dreißig Senioren haben mitgemacht und gelernt, wie sie sicher mit dem E-Bike umgehen. Der Seniorenbeauftragte der Stadt Siegen, Volker Reichmann, hatte das Training in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Siegerland e.V. organisiert.

Die Kurse wurden von Holger Ippach und Gerd Heldmann von der Verkehrswacht geleitet. Nach einer kurzen Theorie-Einheit haben die Teilnehmer verschiedene Fahrsituationen wie etwa Slalom fahren und richtiges Bremsen vor Hindernissen geübt. Die Übungen fanden auf dem Parkplatz der Siegerlandhalle statt.

Für technische Fragen war Martin Bohn vom „House of Bikes“ aus Eiserfeld dabei. Er unterstützte die Senioren bei Fragen rund ums Rad, wie dem Luftdruck in den Reifen oder der richtigen Einstellung des Fahrradsattels.

Die Stadt Siegen freut sich über die positive Resonanz und plant weitere Kurse, um Senioren im sicheren Umgang mit dem E-Bike zu schulen.

Über 30 Senioren lernten den sicheren Umgang mit dem E-Bike. (Foto: Stadt Siegen)