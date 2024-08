Gemeinsam feiern und verbinden: Das 4. Nachbarschaftsfest der Friedenstraße

(wS/dr) Siegen 21.08.2024 | Am Samstag, den 24. August 2024, wird die Friedenstraße in Siegen-Weidenau erneut in ein buntes Festgelände verwandelt. Nach den erfolgreichen Festen in den Jahren 2001, 2006 und 2009 findet hier das 4. Nachbarschafts- und Straßenfest statt – ein Ereignis, das nicht nur alte Traditionen fortsetzt, sondern auch neuen Schwung in die Nachbarschaft bringt. Unter dem Motto „Unsere Straße – unser Fest!“ laden die Anwohnerinnen und Anwohner dazu ein, einen Tag voller Gemeinschaft, Freude und Austausch zu erleben.

Das Organisationsteam, bestehend aus engagierten Bewohnern der Straße, legt besonderen Wert darauf, die gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu pflegen und zu vertiefen. In den letzten 15 Jahren hat sich die Zusammensetzung der Nachbarschaft erheblich verändert, weshalb dieses Fest eine ideale Gelegenheit bietet, sich besser kennenzulernen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Ab 14:00 Uhr wird die Friedenstraße (Höhe Haus-Nr. 50) zum Mittelpunkt des Geschehens. Ein vielfältiges Programm erwartet die Gäste – ob Jung oder Alt, für jeden ist etwas dabei. Die Kinder können sich auf verschiedene Spiele und Aktivitäten freuen, während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen oder einem kühlen Getränk ins Gespräch kommen und neue Kontakte knüpfen können. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt, sodass niemand hungrig nach Hause gehen muss.

Die Organisatoren hoffen auf ausgelassene Stimmung und gutes Wetter, um das gemeinsame Feiern zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.