Infoabend für ehrenamtliche Mitarbeit im ambulanten Kinderhospizdienst

(wS/ak) Siegen 22.08.2024 | Am kommenden Dienstag, 27.August um 19.00 Uhr findet erneut eine Informationsveranstaltung in den Räumen des ambulanten Kinder- und

Jugendhospizdienstes in Siegen statt.

Seit über 16 Jahren ist der Dienst mit seinen vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an der Seite der Familien in Siegen und auch im Umkreis von 50 km im Einsatz. Zuhören, Zeit schenken und ein Wichtiger teil der Familie werden ist dabei das, was für beide Seiten ein großer Gewinn ist.

Was heißt Begleitung eigentlich? Wie werde ich vorbereitet? Was muss ich mitbringen? Braucht es eine pflegerische Ausbildung? Wie oft sollte ich in der Familie sein?



Vor Ort werden die Koordinatorinnen und erfahrene Ehrenamtler jede Frage beantworten und aus dem Nähkästchen plaudern.

Der neue Kurs zur Qualifizierung startet Ende Februar 2025 und dauert ca. 5 Monate.

Bei ein paar Snacks und Getränken in gemütlicher Atmosphäre gibt es dazu viel Wissenwertes zu erfahren.

Ort: Wellersbergstraße 60 im 2. Stock (DRK Kinderklinik Siegen).

Weitere Infos unter www.akhd-siegen.de oder einfach anrufen: 0271-2330757