Infoabend: Therapien bei Tumoren im Brustkorb – VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach und Förderverein Diakonie Klinikum Bethesda laden am 5. September ein

(wS/dia) Freudenberg 23.08.2024 | Um Tumoren im Brustkorb zu behandeln, stehen operative und nicht-operative Verfahren zur

Verfügung. Welche Methode zum Einsatz kommt, hängt unter anderem davon ab, um welche Tumor-Art es sich

handelt, wie weit der Tumor fortgeschritten ist und ob er Tochtergeschwülste abgesetzt hat. Welche Diagnose-

und Therapiemaßnahmen es gibt, erläutern zwei Ärzte aus dem Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg am

Donnerstag, 5. September, 18 bis 20 Uhr. Sie referieren im Veranstaltungsraum der VR-Bank Freudenberg-

Niederfischbach eG (Bahnhofstraße 27, Freudenberg). Veranstaltet wird der Vortragsabend von der VR-Bank in

Kooperation mit dem Förderverein des Freudenberger Krankenhauses.

Tumoren der Lunge, des Rippenfells und des Mittelfellraums sowie Lungenmetastasen zählen zu den häufigsten

Krebserkrankungen in Deutschland. Dr. Rainer Grübener, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie,

Schlafmedizin und Internistische Beatmungsmedizin, widmet sich in seinem Vortrag der Diagnostik und den

nicht-chirurgischen Therapiemöglichkeiten bei Lungen- und Bronchialtumoren. Dr. Andreas Müller, Chefarzt

der Klinik für Allgemein- und Thoraxchirurgie, thematisiert die Aspekte der chirurgischen Therapieformen. Die

Experten stehen zudem für Fragen der Besucher bereit. Die Veranstaltung fällt zusammen mit dem

zehnjährigen Bestehen der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Pneumologie (Lungenheilkunde) sowie der

Etablierung der Thoraxchirurgie (Chirurgie der Lunge und des Brustkorbs) am Diakonie Klinikum Bethesda. Dank

dieser Entwicklung ist in Freudenberg eine koordinierte Betreuung von Patienten mit Erkrankungen der

Atmungsorgane im internistischen und chirurgischen Bereich auf hohem Niveau möglich. Eine Anmeldung zu

der kostenfreien Veranstaltung ist nicht erforderlich.