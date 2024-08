„Jubiläum: 10. MINT-Spektakel am Kreishaus – Jetzt noch bis 4. September für Mitmachtage anmelden

(wS/si) Siegen 22.08.2024 | Katastrophen wie zum Beispiel Hochwasser nehmen in Deutschland immer mehr zu. Gerade Kinder sollten auf solche Situationen bestmöglich vorbereitet werden. Im Rahmen der diesjährigen MINT-Mitmachtage von Dienstag, 17. September, bis Donnerstag, 19. September 2024, wird dieses Thema in mehreren Angeboten in den Mittelpunkt des interaktiven Lernens gestellt. Kinder und Jugendliche von der Kita bis zur 13. Klasse können in den MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, praxisnah forschen und experimentieren.

Der DRK Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V. bietet gleich zwei verschiedene Angebote zum Thema Katastrophen- und Gefahrensituationen an. Das richtige Verhalten im Katastrophenfall, zum Beispiel bei Hochwasser, zeigt das DRK in seinem Angebot für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Hier wird die richtige Vorbereitung auf verschiedene Wetterlagen oder das Erkennen von Sirenenalarm erklärt. Jugendliche, die einen Rollerführerschein machen möchten, haben die Möglichkeit, einen Einblick in die Erste Hilfe zu bekommen. Hier werden wichtige Themen und Maßnahmen, wie die richtige Helmabnahme oder die Reanimation, praxisnah erklärt.

Auch bei dem Angebot der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität des Kreises Siegen-Wittgenstein steht der Klimawandel und die einhergehenden Folgen im Vordergrund. Ein Simulationsspiel soll Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13 für die Folgen der Erderwärmung sensibilisieren und regionale Lösungsansätze aufzeigen, um dem Klimawandel in unserer Region entgegenzuwirken.

Neben den naturwissenschaftlichen Themen stellt die FIRST LEGO League ihr Angebot vor, bei dem die Bereiche Wissenschaft und Technik erkundet werden können. Mit selbst gebauten und programmierten LEGO-Robotern treten die Schülerinnen und Schüler in sportlicher Atmosphäre gegeneinander an und testen so, wer seinen Roboter am besten programmiert hat.

In einem kombinierten Workshop des Fab Lab der Universität Siegen und des Digitalum Wittgenstein dreht sich alles um das Kennenlernen und Arbeiten mit einem 3D-Drucker. Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse können ihren eigenen Schlüsselanhänger drucken und erfahren, welche unterschiedlichen mechanischen Teile mit einem 3D-Drucker hergestellt werden können.

Die MINT-Mitmachtage finden in diesem Jahr bereits zum 10. Mal statt und kombinieren auch in diesem Jahr wieder zentrale Angebote in der Zeltstadt auf dem Vorplatz des Kreishauses in Siegen mit dezentralen Angeboten regionaler Akteure. Darüber hinaus wird es im Foyer des Kreishauses eine Ausstellung von REGUPOL Germany GmbH & Co. KG und dem Vamos Münster e.V. geben, die sich mit dem Thema Recycling auseinandersetzt.

Für einige der 17 Angebote, insbesondere für die weiterführenden Schulen, sind noch Plätze und Zeitfenster frei. Die Angebote mit dazugehörigen Links, die zum Anmeldeportal führen, sind im Veranstaltungskatalog unter www.siegen-wittgenstein.de/mint aufgelistet. Eine Anmeldung ist bis zum 4. September 2024 möglich. Bei Rückfragen steht Sabrina Hamel vom Regionalen Bildungsbüro, Tel. 0271 333-1445 oder rbn@siegen-wittgenstein.de, zur Verfügung.

