Lesung: Katharina Afflerbach – Bergsommer

(wS/ka) Kreuztal – Erndtebrück 27.08.2024 | Am Mittwoch, den 11. September 2024, um 19 Uhr erwartet Literaturfreunde ein besonderes Highlight in der Stadtbibliothek Kreuztal: Die gebürtige Kreuztalerin Katharina Afflerbach liest aus ihrem Buch „Bergsommer“.

Vor zehn Jahren tauschte Katharina Afflerbach das hektische Leben in Köln gegen die Ruhe und Ursprünglichkeit der Schweizer Alpen ein. Mit nichts als einem Wanderrucksack und dem Wunsch nach einem Neuanfang zog sie für vier Monate auf die Alp Salzmatt. In „Bergsommer“ erzählt sie von ihrer Reise zurück zu sich selbst, dem Wert des einfachen Lebens und dem Zauber der Berge. Ihre Erlebnisse und Erkenntnisse machen Mut, eigene Träume zu verwirklichen und unbekannte Seiten an sich zu entdecken.

Für 18 Euro, inklusive einer zünftigen Brotzeit, können Sie einen Abend voller inspirierender Geschichten und tiefgehender Einsichten erleben. Tickets sind in der Stadtbibliothek erhältlich.

Weitere Veranstaltung: Lesung in Erndtebrück

Wenn Sie nicht genug von Katharina Afflerbach bekommen können, haben Sie bereits am Donnerstag, den 12. September, um 19 Uhr die nächste Gelegenheit, ihr zu begegnen. In der Haflinger Hütte in Erndtebrück liest sie ebenfalls aus ihrem Buch und erzählt von den ungeschönten, aber schönen Momenten ihres Bergsommers. Auch wenn es manchmal alles andere als ein idyllisches Heidi-Leben war, zeigt Katharina, dass gerade die Herausforderungen das Leben auf der Alp so besonders machen. Diese Lesung ist Teil des 1. Kulturring Festivals.

Donnerstag, 12. September 2024 Beginn 19:00

Erndtebrück – Haflinger Hütte

Grimbachstr. 55 – 57339 Erndtebrück

Tickets für die Veranstaltung in Erndtebrück gibt es unter: www.proticket.de. ( 12 Euro)