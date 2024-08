Musikverein Hünsborn zelebriert Höhepunkt des 100-jährigen Jubiläums: Ein Fest der musikalischen Vielfalt erwartet die Besucher

(wS/ho) Hünsborn 27.08.2024 | Vom 6. bis 8. September 2024 feiert der Musikverein „Hoffnung“ Hünsborn sein 100-jähriges Bestehen in der Dorfgemeinschaftshalle Hünsborn. Nach langer Planung wird man in Hünsborn am kommenden Wochenende einiges an Musik hören dürfen: Rund 15 musizierende Vereine werden das Festwochenende begleiten.

„Wir freuen uns, dass wir das besondere Jubiläum in diesem Rahmen feiern dürfen“ erklärt der 1. Vorsitzende Andreas Arns.

Am 10. Februar 1924 wurde der Verein gegründet. Es folgten 100 ereignisreiche Jahre. Was damals die Idee der Gründungsväter war, ist heute in Hünsborn nicht mehr wegzudenken. Über 60 aktive Musiker und Musikerinnen zählt der Verein. Das große Orchester wird durch die Egerland-Besetzung und das gemeinschaftliche Jugendorchester der Vereine Hünsborn, Ottfingen und Altenhof ergänzt. Ein wichtiges Fundament ist neben der Jugendausbildung das eigens errichtete Musikerhaus in der Dorfmitte. Seit 1971 wird im Probenraum jede Woche ausgebildet und Gemeinschaft geschaffen. Die gesamte Vereinschronik ist in einem Festbuch zum Jubiläum niedergeschrieben, welches am Festwochenende erworben werden kann.

Die Feierlichkeiten beginnen freitags(18:30 Uhr) mit einem kleinen Festzug von der Kirche in Hünsborn zur Dorfgemeinschaftshalle. Dort wird um 19 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr, Eintritt frei) zum Kommersabend geladen. Ein abwechslungsreiches Programm mit den Hünsborner Chören läuten das festliche Wochenende ein. Anschließend erfolgt ein Großer Zapfenstreich mit dem Spielmannszug 1908 Wenden zu Ehren des Vereinsjubiläums. Auf der großen Feier wird der Verein zum ersten Mail seine neue Uniform präsentieren. „In diesem Jahr endet ein Jahrhundert Vereinsgeschichte. Wir beginnen das nächste Jahrhundert mit neuem Stil“, freut sich Vorstandmitglied und Leiter des Jugendorchesters Robin Stork.

Samstags geht es ab 14 Uhr weiter mit einem Sternmarsch durch Hünsborn. Angetreten wird am Musikerhaus und drei weiteren Orten in Hünsborn. Alle vier Züge werden auf der Siegener Straße auf Höhe der Kirche vorbeimarschieren. Ziel ist die Dorfgemeinschaftshalle, wo die Vereine abwechselnd ein Ständchen präsentieren.

Um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) spielt die international anerkannte Band Southbrass aus Südtirol. Karten im Vorverkauf können bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern sowie online unter www.musikverein-huensborn.de erworben werden.

Anschließend spielt ein DJ. Sonntags wird zum Familienfrühschoppen geladen. Die Elzer Musikanten sorgen für die musikalische Umrahmung. Für Kinder wird es verschiedene Aktionen geben, u.a. eine Hüpfburg und Tattoos.

Außerdem werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Die Festwirtschaft übernimmt die Halberstadts Jause aus Brün. Es erfolgt nur Barverkauf.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass auf dem ganzen Festgelände der Konsum von Cannabis untersagt ist.