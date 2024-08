Nachrichten aus Littfeld – Züge im Hauberg fahren wieder!

(wS/red) Kreuztal 06.08.2024 | Nach einer kurzen Pause aufgrund eines technischen Defekts der Lokomotive, können die Züge im Hauberg nun wieder fahren. Vielen Dank an die vielen Besucher, die trotz der Ausfälle gekommen sind!

Am Sonntag, den 11.08.2024, findet der nächste Fahrtag der Gartenbahn der Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. statt – hoffentlich bei schönem Wetter.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Getränke, Würstchen und Waffeln sind im Angebot.

Von 11 bis 17 Uhr fahren die Züge auf dem Vereinsgelände in Kreuztal-Littfeld. Das Gelände befindet sich unmittelbar neben dem Bahnhof in Littfeld, was eine stilechte Anreise mit der richtigen Bahn ermöglicht.

Ab 11:00 Uhr rollen die Züge wieder durch den Hauberg. Die Bäume schaffen ein angenehmes Klima und eine besondere Atmosphäre, sodass der größte Teil des Geländes auch bei starker Sonneneinstrahlung nicht in der prallen Sonne liegt.

Gäste, die mit eigenen Fahrzeugen fahren wollen, sind herzlich willkommen!

Die H0- und N-Modelleisenbahnanlage im Bahnhof ist wieder in Betrieb und kann besichtigt werden.

Eintritt — frei —

Letzter Termin für 2024: 08.09.2024

Weitere Infos finden Sie unter www.ef-Littfetal.de