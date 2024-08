Podium für Buschhüttener Triathleten: Frauenmannschaft gewinnt in Riesenbeck, Männer glänzen in der Landesliga

(wS/ejo) Kreuztal 28.08.2024 | Überzeugendes Frauenrennen, starke Leistung der Männer

Am vergangenen Sonntag konnten sowohl die Frauen- als auch die Männermannschaft des EJOT Teams TV Buschhütten mit Podiumsplätzen überzeugen.

Für das Oberliga-Team der Frauen ging es nach Riesenbeck. Gestartet wurde über die Kurzdistanz in der Besetzung Friederike Haß, Franziska Walbrül und Ellen Knoepke. Ellen Knoepke stieg als Vierte aus dem Wasser, Frederike Haß als Achte, direkt gefolgt von Franziska Walbrül. Auf dem Rad zeigte Friederike Haß eine überragende Leistung, trotzte dem Wind und wechselte als vierte Frau in die Laufschuhe. Auch dort zeigte sie keine Schwäche und konnte ihre Position bis in das Ziel halten. Den Zieleinlauf komplettierten dann Ellen Knoepke auf Platz 5 und Franziska Walbrül auf Platz 8. In der Mannschaftswertung erreichte das EJOT Team den dritten Sieg im dritten Rennen.

Das Landesliga-Team der Männer startete in Hückeswagen über die Sprintdistanz. An der Startlinie standen Felix Menn, Daniel Jürgens, Torsten Neuhaus und Neuzugang Christian Hohmann (Marcus Hippenstiel als Ersatz). Felix Menn und Torsten Neuhaus zeigten eine sehr gute Schwimmleistung auf der 500 m Strecke. Beide kamen unter den Top-Fünf aus der Bevertalsperre, gefolgt von Christian Hohmann und Daniel Jürgens. Auf der 18 km langen Radstrecke konnten alle Athleten ihre Position halten und hatten somit eine gute Ausgangslage für den abschließenden 5 km Lauf. Die Ziellinie erreichte Felix Menn auf Platz 2, gefolgt von Daniel Jürgens auf Platz 5. Die Plätze 13 und 29 gingen an Torsten Neuhaus und Christian Hohmann.

Mit der starken Mannschaftsleistung sicherte sich das EJOT Team in der Tageswertung den dritten Platz.

Fotos: EJOT Team TV Buschhütten