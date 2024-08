Schuljahr 1924 – Ein Blick ins Klassenbuch – Sonderausstellung in der Alten Vogtei startet zum Vogteifest

(wS/bu) Burbach 20.08.2024 | Zum Vogteifest am kommenden Samstag und Sonntag, 24.08. und 25.08.2024 startet in dem alten Amtshaus eine neue Sonderausstellung. „Schuljahr 1924 – Ein Blick ins Klassenbuch“ lautet der Titel der authentisch-nostalgischen Sammlung, die die Besucherinnen und Besucher im Wechselausstellungsraum im ersten Obergeschoss auf einer Zeitreise 100 Jahre in die Vergangenheit mitnimmt. Ob alte Schulbank, Kreidetafel, Griffel, Tintenfass oder Rechenschieber – anhand ausgewählter Exponate wird der Schulalltag von anno dazumal anschaulich erlebbar gemacht. Ergänzt wird die visuelle und haptische Erfahrung durch Erläuterungstafeln, die erklären, wie Schule früher funktionierte. Die Sonderausstellung kann bis 10.11.2024 zu den üblichen Öffnungszeiten der Alten Vogtei besucht werden.

Diese sind:

Mo. geschlossen

Di. + Fr. 09.00 bis 16.00 Uhr

Mi. 09.00 bis 12.00 Uhr

Do. 09.00 bis 17.30 Uhr

Sa. geschlossen

So. 14.00 bis 18.00 Uhr

Ab jetzt in der Alten Vogtei: Sonderausstellung „Schuljahr 1924 – Ein Blick ins Klassenbuch“. Foto: Tourist-Information Burbach



