Schwerer Sturz auf der K18: Motorradfahrer bei Oberneger verletzt ins Krankenhaus gebracht

(wS/ots) Olpe 26.08.2024 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag (25.08.2024) gegen 12:30 Uhr auf der Kreisstraße (K) 18 im Bereich Oberneger. Ein 37-jähriger Motorradfahrer hatte aus bislang ungeklärter Ursache beim Durchfahren einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Böschungsbereich zu Fall. Durch den Sturz wurde der 37-Jährige verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Symbolfoto