Schwerer Unfall auf der B62 in Netphen: Zwei PKW und ein Motorradfahrer beteiligt

(wS/red) Netphen 06.08.2024 | Heute um kurz vor 19 Uhr ereignete sich auf der B62 zwischen Dreis-Tiefenbach und Netphen in Höhe des Hotel-Restaurant Asador ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW und ein Motorradfahrer involviert waren.

Nach ersten Informationen wurde der Motorradfahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber der Johanniter aus Gießen landete auf dem Parkplatz des Restaurants. Eine Vielzahl an Rettungskräften sowie Notärzte waren ebenfalls schnell vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Netphen und Dreis-Tiefenbach sind im Einsatz.

Derzeit wird die Unfallörtlichkeit durch ein Unfallaufnahmeteam untersucht. Die B62 ist noch in beiden Richtungen gesperrt – (21 Uhr) .

Die genauen Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, ermittelt nun die Polizei.

Zum Unfallhergang ist bisher bekannt, dass ein VW-Golf-Fahrer von Dreis-Tiefenbach in Richtung Netphen fuhr und sein Tempo drosselte, da er beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz des Hotels abzubiegen. Hinter dem Golf fuhr ein Polo-Fahrer, der zu spät bremste und auf den vor ihm fahrenden Golf auffuhr. Der Polo schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Motorradfahrer, der von Netphen in Richtung Dreis-Tiefenbach fuhr. Der Kradfahrer hatte keine Chance, stürzte und wurde schwerst verletzt. Nach der Erstversorgung durch die schnell an der Einsatzstelle eintreffenden Rettungskräfte wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!