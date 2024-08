Sicherer Start ins neue Schuljahr – Straßenausbau Schulstraße in Freudenberg bringt neue Fußgängerüberwege und Barrierefreiheit mit sich

(wS/fr) Freudenberg 09.08.2024 | Rechtzeitig vor dem Beginn des neuen Schuljahres ist der Straßenausbau der Schulstraße in Freudenberg abgeschlossen. Die Straße entlang der Grundschule Am Alten Flecken wurde heute wieder für den Verkehr freigegeben. Bürgermeisterin Nicole Reschke bedankte sich im Rahmen der Bauabnahme bei den Vertretern der am Bau beteiligten Unternehmen, Elmar Beyer und Olaf Koch, sowie bei der Schulleitung, den Anwohnerinnen und Anwohnern der Schulstraße und der angrenzenden Straßen für ihre Geduld und Unterstützung während der einjährigen Bauphase.

Die Schulstraße hat nicht nur eine neue Asphaltdecke bekommen, auch die Gestaltung der Fußwege, die veränderte Bushaltestelle, die neue Straßenbeleuchtung und die Verbesserungen der Straßenentwässerung sind hervorzuheben. Gleichzeitig erfolgten der Glasfaserausbau und die Erneuerung von Versorgungsleitungen.

„Einen besonderen Mehrwert bieten die Maßnahmen zur Schulwegsicherung und Barrierefreiheit“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. Der Gehweg entlang des Schulgeländes ist verbreitert und mit einem Betonsteinpflaster in heller Farbe hervorgehoben worden.

Die Parkplatzsituation wurde so verändert, dass rückwärts ausparkende Fahrzeuge nicht mehr über die Gehwege fahren können. Die Bushaltestelle ist neu positioniert, barrierefrei ausgebaut und mit einer Wartehalle ausgestattet worden. An den jeweiligen Knotenpunkten Trulichstraße und Burgstraße sind neue Fußgängerüberwege markiert worden. Auch die vorhandene Elternhaltestelle mit dem Fußgängerüberweg in der Burgstraße hat eine neue Markierung erhalten. Die weißen Fußspuren zeigen den sicheren Weg von der Elternhaltestelle zur Schule.

Doch bauliche Maßnahmen allein reichen nicht aus. Für einen guten Start ins neue Schuljahr richtet die Bürgermeisterin die Bitte an die Eltern von Schulkindern an allen Schulstandorten, vorhandene Möglichkeiten der Schulwegsicherung zu nutzen, mit den Kindern gemeinsam die Schulwege vor dem Schulstart einzuüben und durch ihr eigenes, umsichtiges Verkehrsverhalten im Bereich von Schulen für die Sicherheit der Schulkinder Sorge zu tragen.

Tipps und Informationen zum Schulwegtraining gibt es unter anderem auf dem Familienportal.NRW des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Portal ist unter folgendem Link zu erreichen:

https://www.familienportal.nrw/de/3-bis-6-jahre/betreuung-bildung/schulwegtraining

Hier stehen die Informationsbroschüren „Kinder im Straßenverkehr“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie „Kinder zu Fuß im Straßenverkehr“ der Deutschen Verkehrswacht zum Download bereit.

Gleichzeitig gilt der Appell an alle Verkehrsteilnehmenden, besonders an Schulwegen und in der Nähe von Schulen und Kindergärten jederzeit rücksichtsvoll unterwegs zu sein, nicht auf Gehwegen oder in Bushaltestellen zu parken und die Geschwindigkeit anzupassen.



von links nach rechts Elmar Beyer vom Ingenieurbüro Beyer, Amtsleiterin Tiefbau Sandra Valperz, Olaf Koch von der Firma Gustav Koch und Bürgermeisterin Nicole Reschke

