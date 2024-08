Spatenstich für den Glasfaserausbau in Freudenberger Ortschaften – Westnetz aktiv

(wS/fr) Freudenberg 07.08.2024 | Der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau in Freudenberg ist gestartet und die Bürgerinnen sowie Bürger können sich über den Ausbaubeginn des neuen Glasfasernetzes freuen. Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Damit sind die Kundinnen und Kunden für die Zukunft vorbereitet und haben den schnellsten Anschluss sowie hervorragende Stabilität für gleichzeitiges Streaming, Gaming sowie Homeoffice.

Erste Tiefbauarbeiten haben nun in Hohenhain begonnen. „Wir freuen uns, dass der Weg hin zu einer starken digitalen Infrastruktur mit dem heutigen Spatenstich geebnet wird und die Bürgerinnen sowie Bürger bald von schnellem Internet profitieren“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. Nach dem Start folgen in diesem Jahr noch die Tiefbauarbeiten in den Ortsteilen Mausbach und Plittershagen. In den kommenden Jahren finden dann die Arbeiten in Lindenberg, Niederheuslingen, Oberheuslingen, Bühl, Oberholzklau und Niederndorf statt.

Das Ausbaugebiet in Freudenberg umfasst ein Potenzial von 2600 Anschlüssen. Nach dem Verlegen der Leerrohre, die größtenteils im Gehweg eingebracht werden, beginnt das Einblasen der Glasfaserkabel. Im Anschluss werden rund die Hälfte nach Baustart einen kostenfreien Hausanschluss und seitens Westnetz an das schnelle Internet angeschlossen. Der Gesamtausbau soll Ende 2028 abgeschlossen sein.

„Um Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten, werden Synergien genutzt und Maßnahmen im Stromnetz gebündelt. Dadurch können spätere Aufbrüche der Straßen vermieden werden. Dennoch kann es gerade in hochfrequentierten Straßenkreuzungsbereichen zu kurzzeitigen Straßensperrungen, Verkehrsbeeinträchtigungen und Umleitungen kommen.

Diese sollen jedoch nur kurzzeitig Bestand haben“, sagte Martin Oberdörfer, Projektleiter für das Ausbaugebiet Freudenberg bei Westnetz.

Die Westnetz GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Westenergie AG, baut im Auftrag der Westconnect GmbH in Freudenberg das Glasfasernetz in „Fiber To The Home“-Bauweise (FTTH) aus. „Mit diesem Projekt legen wir den Grundstein für eine sichere und moderne Digitalisierung. Der FTTH-Ausbau sorgt für schnelles Internet direkt ins Gebäude und gewährleistet eine leistungsstarke Verbindung“, sagte Achim Loos, Westenergie-Kommunalmanager.

Foto: Westnetz

