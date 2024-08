SPD Netphen von einer sehr guten Zukunft des Sportvereins TVE Netphen voll überzeugt!

(wS/spd) Netphen 10.08.2024 | Anlässlich der traditionellen SPD-Sommerreise trafen sich Vertreter vom Vorstand des TVE Netphen und der SPD Netphen zu einem ausgiebigen Informationsgespräch.

Begrüßt wurden die Sozialdemokraten im neuwertigen Aktiv-Zentrum des Vereins „Auf der Haardt“. Hier blickte man nochmals gemeinsam auf die ersten Überlegungen und Planungen für ein neues Sportzentrum zurück. Mehrere hunderttausende Euro waren dafür zu „schultern“. Rechtzeitig noch in einer Niedrigzinsphase und vor Corona wurde die Neuerrichtung in Angriff genommen und die Fertigstellung der Sporthalle im Jahr 2018 gefeiert. Aus heutiger Sicht war die Vereinsentscheidung eines Neubaus ein „Volltreffer“. Die hohen Belegungszahlen mit 475 Teilnehmern an allein den verschiedensten 19 Kurs- und 12 Rehsportangebote im Jahr 2023 sprechen für sich. Auch für Privatzwecke kann die Sporthalle angemietet werden.

Eine zentrale Frage zwischen TVE-Vorstand und SPD-Vertretern galt der Zukunftsausrichtung des Vereins. Hier informierte 1. Geschäftsführer Herr Sven Weber über die organisatorische Weiterentwicklung, dass man zum 01.06. dieses Jahres 2 neue hauptamtliche Mitarbeiterinnen eingestellt habe. „Damit, so Sven Weber, wollen wir uns im Kinder- und Jugendbereich bei Kooperationen mit Kitas und Schulen sowie bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen weiterentwickeln. Aber auch im Vereinsmanagement möchten wir unsere Arbeit auf ein höheres Niveau heben und verbessern“.

Dazu gehört, dass der TVE auch neue Wege einschlägt und weitere Angebote integriert. Ziel ist es u.a. eine Inklusionsgruppe zu eröffnen, um Kindern mit körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen den Spaß am Sport auch in der Freizeit zu ermöglichen. Weiter denke man über Tanzkurse und Selbstverteidigungskurse nach.

„Alles in allem, so SPD-Fraktionsvorsitzender Lothar Kämpfer, nehmen wir einen hervorragenden Eindruck vom Verein mit und sind von einer sehr guten Zukunft des Vereins überzeugt“!

Eine große Sorge der SPD-Kommunalpolitiker zu Corona-Zeiten war, dass die heimischen Vereine stark durch die damaligen gesetzlichen Einschränkungen an Mitglieder*innen verlieren können. Der TVE Netphen konnte

auch in dieser schwierigen Zeit seine hohen Mitgliederzahlen halten, erfreulicherweise gehören heute über 1.300 Sportbegeisterte dem TVE an.

Ein Jubiläums-Organisationsteam wurde zwischenzeitlich eingesetzt, um im nächsten Jahr das 125-jährige Vereinsbestehen würdig und hoffentlich „ausgiebig“ zu feiern.

Netpher SPD-Sommerreise beim TVE Netphen