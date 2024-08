Testspiel-Triumph: Ferndorf deklassiert den ASV Hamm mit 36:22 in der Stählerwiese

(wS/Red) Ferndorf 04.08.2024 | Starke Teamleistung: Ferndorf setzt Hamm in die Schranken



TuS Ferndorf gegen ASV Hamm: 36:22 (20:10) Zuschauer: 250

Das, was hier nach einem total überlegenen Sieg aussieht, war auch ein total überlegener Sieg. Testspiel hin, Testspiel her, der Tabellendritte der letztjährigen Zweitligasaison, der ganz knapp den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga verpasst hatte, bekam heute seine Grenzen aufgezeigt. Und das beim Aufsteiger aus der 3. Liga, der richtig gut in Fahrt kommt.

Ja, Hamm hat einen neuen Trainer, acht neue Spieler, und gestern fehlten fünf Jungs auf wichtigen Positionen, aber trotzdem. Vier Wochen vor dem Ligastart und dann zwei richtige Klatschen gegen Dormagen und Ferndorf zeugen noch von einem hohen Berg an Arbeit für den neuen ASV-Trainer. Man soll Testspiele nicht zu hoch bewerten, Fakt ist aber, dass der TuS in allen Bereichen dem ASV überlegen war.

Unsere Abwehr war wie immer ein Bollwerk. Die Gegner rannten sich ein ums andere Mal dort fest und fanden kein probates Mittel, um eine Lücke zu finden. Cevens Jungs nutzten dies natürlich gerne für Tempogegenstöße aus. Es war schon ein Highlight gegen diese irgendwie favorisierten Jungs aus dem Lipperland, jeder hatte sie stärker eingeschätzt.

Eins kann man allerdings nach dem dritten Testspiel sagen: Die Mannschaft ist auf einem richtig guten Weg, obwohl noch bis Saisonbeginn vier Testspiele und der DHB-Pokal anstehen. Besonders gut gefiel gestern Philip Würz auf der Kreisläuferposition. Er erzielte zwar keinen Treffer, kämpfte und rackerte aber am Kreis, und Hamm brauchte stets zwei Spieler, um ihn in den Griff zu kriegen.

Aber einen gibt es da, der avanciert schon zu diesem frühen Zeitpunkt zu einem „crowd favorite“: unser Zauberschwede Hampus Dahlgren. Es ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen, wie er seine Tore erzielt. Die sind nicht einfach nur geworfen, da ist viel Spielwitz drin, und der gegnerische Torhüter hat kaum eine Chance, an diese Bälle zu kommen. Er belebt das Spiel immens, und mit ihm ergänzen sich unsere Außenpositionen perfekt. Von den gestrigen 36 Toren wurden allein 17 über LA und RA erzielt, und Hampus allein hat davon 8 Treffer erzielt, 4 davon von der Siebenmeterlinie.

Aber gestern war die gesamte Mannschaftsleistung stark. Die Jungs waren froh, dass sie spielen durften, denn der Hauptaugenmerk von Coach Ceven Klatt lag diese Woche im Athletikbereich, und der muss ja auch stimmen. Gefehlt haben gestern Fynn Herzig, Hendrik Stock und Marvin Mundus. Marvin laboriert noch an seiner Knieverletzung, hat was an den Innenbändern, und wann er genau wieder fit sein wird, kann man momentan noch nicht sagen, so Marvin Mundus auf meine Befragung.

Wir sahen auch gestern gute Torhüterleistungen von Can Adanir und Jonas Wilde. Jonas, der beim Turnier in Schwetzingen noch fehlte, löste in der zweiten Halbzeit Can im Tor ab, der von uns gezählte 7 Paraden hatte. Jonas selbst kam auf 6 Paraden, bravo! Da Hamm nur 22 Tore erzielte, kamen die beiden Keeper auf eine sehr gute Quote von 37,14 %.

Ferndorf hat dem Gegner ganz schlicht und einfach seine Fehler aufgezeigt, und daran wird der ASV nun arbeiten müssen. In der Saison werden sie gewiss ein anderes Gesicht zeigen. Ferndorfs Ziel hat Ceven Klatt mit dem Klassenerhalt schon benannt, das von Hamm dürfte ein weitaus anderes sein. Die ersten drei Testspiele haben gefallen, machen Lust auf mehr, und man kann sich auf die nächsten Spiele freuen.

Termine zur Erinnerung:

• Samstag, 10.08.: Heimspiel gegen den TV Hüttenberg, Anwurf 17:00 Uhr

• Freitag, 16.08.: Auswärtsspiel in Kaiserau gegen den Bergischen HC

• Samstag, 17.08.: Heimspiel gegen die HSG Krefeld, Anwurf voraussichtlich 17:00 Uhr

• Samstag, 24.08.: Heimspiel im DHB-Pokal gegen die HSG Coburg, Anwurf 19:00 Uhr

• Freitag, 30.08.: Auswärtsspiel in Halver gegen den VfL Eintracht Hagen

(Alle Anwurfzeiten standen noch nicht fest.)

Torschützen:

Hampus Dahlgren 8/4

Janko Kevic 6

Julius Fanger 5

Valentino Duvancic und Josip Eres je 4

Daniel Hideg und Gabriel da Rocha Viana je 3

Paul Schikora 2

Fabian Hecker 1

Coach Ceven Klatt nach dem Spiel

Ich finde, es war nach der Trainingswoche ein guter Test für uns und ich bin mit der Abwehr, besonders in der Anfangsphase und in der ersten Halbzeit, sehr zufrieden. Dank unserer sehr beweglichen Abwehr kamen wir zu Gegenstößen und einfachen Toren, was mir sehr gut gefallen hat. Man sieht schon, dass wir im gebundenen Spiel noch ins Stocken kommen, was aber völlig normal ist, da wir mit dem Ball noch nicht so viel gearbeitet haben.

Man muss das immer etwas differenzieren: Hamm hat acht Neuzugänge auf zentralen und entscheidenden Positionen, und wir eben nicht. Auch wenn wir heute einige Ausfälle hatten, hat man trotzdem gemerkt, dass die, die auf der Platte waren, gut zusammengespielt haben. Ich finde, beide Torhüter haben eine richtig ordentliche Leistung gezeigt und ich bin zufrieden mit dem Test.

Hendrik Stock war gestern krankheitsbedingt nicht dabei. Die beiden neuen und heute eingesetzten Feldspieler, Hampus Dahlgren und Philip Würz, haben einen guten Eindruck hinterlassen und trainieren gut. Besonders hat mir gefallen, wie Hampus die Siebenmeter verwandelt hat, und auch Philip Würz hat es gut gemacht. Sie haben beide wirklich einen guten Eindruck gemacht und fügen sich gut ins Team ein. Es ist natürlich noch zu früh, um irgendwelche Einzelkritiken zu machen. Wichtig ist, dass die Abläufe bei uns funktionieren, und das sah gestern ganz gut aus.

Bericht: Peter Trojak

Fotos: Andreas Domian

