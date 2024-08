Unerlaubt in Deutschland: Abgeschobener Algerier in Mainz erneut festgenommen – Haftbefehl aus Siegen

(wS/ots) Mainz 08.08.2024 | Am Morgen des 7. August 2024 wurde eine Streife der Bundespolizei in Mainz zu einem ICE gerufen, da ein Mann ohne gültigen Fahrausweis den Zug genutzt hatte. Die Polizisten trafen den Mann schlafend im Zug an und nahmen ihn mit zur Dienststelle, da dieser sich nicht ausweisen konnte.

Es konnte festgestellt werden, dass es sich um einen 34-jährigen Algerier handelte, der sich unerlaubt in Deutschland aufhält und gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Siegen wegen schweren Raubes besteht.

Nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde wurde mitgeteilt, dass der Mann am 17. April 2024 aus der Haft heraus nach Algerien abgeschoben wurde und gegen ihn eine Wiedereinreisesperre besteht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe von 579 Tagen, von ursprünglich zwei Jahren und acht Monaten, in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Straftaten gegen das Aufenthaltsgesetz sowie aufgrund des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden durch die zuständigen Behörden geprüft.