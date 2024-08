Unfall auf der Siegener Straße: Pkw überschlägt sich – Fahrer unverletzt

(wS/red) Siegen – Wilnsdorf 18.08.2024 | Am heutigen Sonntag ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Siegener Straße (L723) ein Alleinunfall, bei dem ein 22-jähriger Autofahrer Glück im Unglück hatte.

Der junge Mann war mit seinem alten Opel von der Feuersbacher Furt kommend in Richtung Niederdielfen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach an der Bushaltestelle „Auf der Weiß“ zum Liegen.

Glücklicherweise konnte der Fahrer unverletzt aus seinem Fahrzeug klettern. Der Opel erlitt jedoch einen Totalschaden, den die Polizei auf etwa 500 Euro schätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurde auch die Feuerwehr zur Einsatzstelle gerufen.

