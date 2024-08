Verkehrsunfall an der Ecke Wenschtstraße und Kiefernweg: 81-Jähriger leicht verletzt

(wS/red) Geisweid 26.08.2024 | Am heutigen Vormittag kam es an der Ecke Wenschtstraße und Kiefernweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Renault. Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes übersah die Vorfahrt eines 81-jährigen Renault-Fahrers, der talwärts auf der Wenschtstraße in Richtung Geisweid unterwegs war.

Der Senior im Renault, konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Beim Unfall wurde der 81-Jährige leicht verletzt. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort versorgt und konnte nach einer kurzen Behandlung an der Unfallstelle verbleiben.

Der Fahrer des Mercedes sowie seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr wurde ebenfalls zur Unfallstelle gerufen, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen und die Unfallstelle zu sichern.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

