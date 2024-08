Zum Schulstart: Vermehrte Verkehrskontrollen des Ordnungsamts zur Sicherheit unserer Kinder

(wS/si) Siegen 15.08.2024 | Mit dem Ende der Sommerferien beginnt am Mittwoch, 21. August 2024, nicht nur das neue Schuljahr, sondern für viele Schülerinnen und Schüler auch erneut der „Hindernislauf“ um parkende Autos auf Gehwegen, die den Schulweg zu einem gefährlichen Parcours machen.

Dazu kommen Autofahrerinnen und -fahrer, die trotz Tempolimit im Bereich der Schulen und Kindergärten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind.

Das städtische Ordnungsamt wird deshalb auch in diesem Jahr gerade in den ersten Wochen des neuen Schuljahres schwerpunktmäßig die Schulwege mit Blick auf Falschparker und Temposünder kontrollieren. Sollten Missstände auf Schulwegen auffallen, können diese auch direkt an die städtische Verkehrsüberwachung (Tel. 0271 404 – 1920) weitergegeben werden.

Zusätzlich findet wieder die „Schulstart-Aktion“ der Stadt Siegen statt – in diesem Jahr an der Friedrich-Flender-Grundschule. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung informieren vor Ort über einen sicheren Schulweg und verteilen Schulweg-Flyer sowie nützliche kleine Geschenke wie beispielsweise „Katzenaugen“ (Reflektoren). Vor dem ersten Schultag werden außerdem rund 70 Schilder und zahlreiche Banner mit der Aufschrift „Tempo runter, bitte!“ oder „Brems Dich! Schule hat begonnen“ an markanten Stellen im Stadtgebiet aufgehängt. Sie sollen die Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer wecken und sie daran erinnern, vorsichtig zu fahren.