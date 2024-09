30.000 Euro für den guten Zweck: Krombacher spendet an Institutionen aus der Region

(wS/kro) Kreuztal 11.09.2024 | Unter dem Motto „Ihr schlagt vor – wir spenden“ vergibt die Krombacher Brauerei seit 2003 jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro an 100 gemeinnützige Einrichtungen. Im Rahmen der Krombacher Spendenaktion gingen in diesem Jahr 30.000 Euro an Vereine und Institutionen in der Heimatregion der Brauerei. Im Oktober können wieder Vorschläge für die nächste Krombacher Spendenaktion eingereicht werden.

In diesem Jahr hat unter anderem die Beratungsstelle „Hörst du mich“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e. V. eine Spende in Höhe von 2.500 Euro erhalten. Sie stehen Kindern und Jugendlichen mit lebensbedrohlich erkrankten und verstorbenen Eltern zur Seite. Fünf hauptamtliche und 18 ehrenamtliche Mitarbeitende begleiten dort betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Neben individuellen Beratungen werden auch Workshops und Schulungen für pädagogische Fachkräfte angeboten. Herzstück des Projekts ist die Ausbildung ehrenamtlicher Familienbegleiter:innen: Sie unterstützen betroffene Familien mit Gesprächen, gemeinsamen Aktivitäten oder Hilfe im Alltag. „Die Spende der Krombacher Brauerei fließt in die Ausbildung unserer ehrenamtlichen Begleiter:

Wir sind sehr dankbar für die großzügige Unterstützung“, erklärt die Projekt-Initiatorin Katharina Jung.

Auch der SeniorenSportVerein in Attendorn zählt zu einem der 100 Begünstigten der Krombacher Spendenaktion.

Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, um gemeinsam aktiv zu bleiben. Ob Gehfußball, Boule, Gymnastik, Nordic Walking oder Radtouren. Der Verein bietet eine vielfältige Palette an Sportangeboten, die keine Langeweile aufkommen lässt. Dabei geht es um mehr als nur Sport: Die Gemeinschaft hilft gegen Alterseinsamkeit und neue Freundschaften sind entstanden. Besonders beliebt ist das Boule-Spiel, das jeden Dienstag gespielt wird. Um den Senioren auch im Sommer eine angenehme Spielatmosphäre zu bieten, wurde eine Schattenmöglichkeit benötigt. Die Spende der Krombacher Brauerei kam da genau zur richtigen Zeit: „Dank der Spende konnten wir drei Faltpavillons anschaffen und können nun auch im Sommer Boule spielen“, freut sich der zweite Vorsitzende Franz-Josef Quinke.

Darüber hinaus durften sich folgende Vereine und Institutionen in der Region über eine Spende der Krombacher Brauerei freuen:

– Timao e. V.

– Artist in Residence Siegen

– Helfende Hand im Siegerland e. V.

– Förderverein der Kita Apfelkern

– CVJM Kaan Marienborn e. V.

– Tierheim Olpe e. V.

– Samojede in Not e. V.

– Dorf AG Wirme e. V.

– Seniorenwohnheim Weststraße in Lüdenscheid gGmbH

– Spielmannszug der Schützenbruderschaft St. Sebastian 1842 e. V. Sümmern

Bereits am 14. Oktober geht die nächste Krombacher Spendenaktion an den Start. Bis zum 28. Oktober können wieder Vorschläge eingereicht werden. Im November beginnt dann die Abstimmungsphase: 50 der 100 Spenden werden durch ein Voting-Verfahren vergeben. Die andere Hälfte wird von einem internen Gremium bestimmt, um möglichst vielfältige Bereiche des gesellschaftlichen Engagements zu fördern.