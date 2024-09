42. Kreuztaler Weinfest: Ein gelungenes Fest trotz regnerischem Sonntag – Ungebrochene Feststimmung!

(wS/red) Kreuztal 09.09.2024 | Das vergangene Wochenende stand in Kreuztal ganz im Zeichen des Weins. Vom 6. bis 8. September 2024 zog das 42. Kreuztaler Weinfest zahlreiche Besucher auf den Marktplatz. Organisiert vom Siegerländer Weinkonvent und der Stadt Kreuztal, bot das Fest Weinliebhabern und Genießern ein facettenreiches Programm. Neben erlesenen Tropfen aus den verschiedensten deutschen Weinanbaugebieten wurde auch ein abwechslungsreiches Musikprogramm sowie eine beeindruckende Vielfalt kulinarischer Köstlichkeiten geboten. Trotz eines regnerischen Sonntags blieb die Stimmung ausgelassen – das Weinfest erwies sich erneut als großer Erfolg.

Feierliche Eröffnung mit prominenten Gästen

Die feierliche Eröffnung des Weinfests fand am Freitag, den 6. September 2024, um 18 Uhr auf dem Kreuztaler Marktplatz statt. Wolfgang Narjes, Beiratspräsident des Siegerländer Weinkonvents, begrüßte gemeinsam mit Bürgermeister Walter Kiß und Konventskanzler Jürgen Schroer die ersten Besucher und eröffnete das Fest feierlich. Unterstützt wurden sie von Jessica Himmelsbach, der amtierenden Deutschen Weinprinzessin 2023/24, sowie der Gebietsweinkönigin Mosel 2021/23, Marie-Sophie Schwarz. Diese prominenten Gäste beeindruckten nicht nur mit ihrer königlichen Präsenz, sondern teilten auch ihr umfangreiches Wissen über Weine und begeisterten das Publikum mit persönlichen Gesprächen.

Weinmajestäten zum Anfassen

Am Samstag, den 7. September, erweiterten zwei weitere Weinhoheiten den royalen Besuch: Hanna Spies, die Pfälzer Weinprinzessin 2023/24, und Annalena Baum, Gebietsweinkönigin Rheinhessen 2023/24, standen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Sie teilten ihre Begeisterung für den Wein und machten das Fest zu einem persönlichen Erlebnis für jeden Gast.

Ein regnerischer Sonntag – doch die Stimmung blieb heiter

Der Sonntag begann mit Regen, aber das hielt die Besucher nicht davon ab, das Weinfest zu genießen. Bereits früh am Morgen versammelten sich viele Besucher um am Open-Air-Gottesdienst um 10 Uhr teilzunehmen oder unter dem Glasdach des Kreuztaler Kauf-Centers die Veranstaltung zu genießen. Die Schauer konnten die gute Laune nicht trüben, und die Stimmung hellte sich auf, als sich die Sonne am Nachmittag zeitweise zeigte.

Das musikalische Programm trug wesentlich zur fröhlichen Atmosphäre bei: Ab 13:45 Uhr spielte das Blasorchester Stadt Kreuztal e.V., das mit einer Mischung aus traditioneller und moderner Blasmusik die Besucher begeisterte. Als das Orchester ABBA-Hits anstimmte, fingen viele Gäste an, spontan mitzutanzen. Später, ab 15:30 Uhr, heizte die Band Greyhounds mit Beat- und Rockklassikern aus den letzten vier Jahrzehnten die Stimmung weiter an.

Am Sonntag, dem 8. September 2024, ehrte das Weinfest die Fränkische Gebietsweinkönigin Lisa Lehritter aus Frickenhausen. Trotz des regnerischen Wetters strahlte Lehritter bei ihrem Besuch und teilte ihre große Leidenschaft für den Wein mit den Festbesuchern. Ihr Engagement und ihre Freude am Wein trugen maßgeblich zur positiven Stimmung des Festes bei.

Weine aus deutschen Anbaugebieten

Das Kreuztaler Weinfest präsentierte eine beeindruckende Auswahl an Weinen aus nahezu allen bedeutenden deutschen Weinregionen. Weingenießer konnten sich auf eine große Bandbreite an edlen Tropfen freuen, die sowohl Klassiker als auch neue Entdeckungen umfassten. Die Winzer aus den verschiedenen Anbaugebieten boten nicht nur Weine, sondern auch Sekte und Traubensäfte an. Fachkundige Beratung und teils die Möglichkeit, Weine vor Ort oder über Online-Shops zu bestellen, rundeten das Angebot ab. Hier eine Auswahl der teilnehmenden Weingüter:

Weinstände aus den deutschen Regionen:

Weingut Edelberg

Weine und Sekt von der Nahe

www.weingut-edelberg.de

Weingut Graf von Weyher

Weine, Sekt und Traubensaft von der Südlichen Weinstraße in der Pfalz

www.graf-von-weyher.de

Weingut Jonas

Weine aus dem Rheingau

www.weingut-jonas.de

Weingut Kees-Kieren

Weine von der Mosel

www.kees-kieren.de

Weingut Kopp

Weine, Sekt und Traubensaft aus Württemberg

www.weinbau-kopp.com

Markgräfler Winzergenossenschaft eG

Weine, Sekt und Traubensaft aus dem Markgräflerland in Baden

www.markgraeflerwinzer.de

Weingut Peter

Weine, Sekt und Traubensaft aus der Pfalz

www.weingut-peter.de

Siegerländer Weinkonvent

Weine und Sekt vom Mittelrhein und aus Franken

www.si-weinkonvent.de

Weingut Wilhelm Laubenstein

Weine, Sekt und Traubensaft aus Rheinhessen

www.weingut-wilhelm-laubenstein.de

Weingut Wörthmann

Weine und Sekt aus Württemberg

www.weinkellerei-woerthmann.de

Ein kulinarisches Erlebnis

Das kulinarische Angebot ließ ebenfalls keine Wünsche offen: Vom BamBam Burger mit saftigen Hamburgern über ungarische Langos und Gulasch von André Kenesei bis hin zu italienischen Spezialitäten vom Ristorante Calabria – die Vielfalt war groß. Besonders beliebt waren die ofenfrischen Brezeln von Kümmel Feinkost, der Flammlachs von Lemoine’s Spezialitäten und die Käseauswahl der Atta Käserei. Auch Grillspezialitäten von Guido Bingener erfreuten sich großer Beliebtheit.

Ein sicheres und friedliches Weinfest – das sagt die Polizei dazu:

Das Weinfest verlief trotz des großen Andrangs vollkommen friedlich. Stefan Pusch, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Siegen, bestätigte: „Es war ein total ruhiges und friedliches Fest.“ Das Sicherheitskonzept der Veranstalter, unterstützt durch Polizei und private Sicherheitsdienste, ging auf – es gab keine nennenswerten Zwischenfälle.

Ein voller Erfolg trotz wechselhaften Wetters

Mehr als 5.000 Besucher pro Tag kamen nach Kreuztal, um das Fest zu genießen. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kreuztaler Weinfest, Wolfgang Narjes, zeigte sich zufrieden: „Das Rahmenprogramm ist sehr gut angekommen, und alle hatten viel Spaß.“ Besonders die Entscheidung, den Zwang zum Kauf von Weingläsern aufzuheben und stattdessen Pfandgläser anzubieten, stieß auf positive Resonanz. Auch die kostenlose Nutzung der Tiefgarage unter dem Glasdach des Einkaufszentrums konnte als sehr nett und positiv angesehen werden.

Fazit: Ein Fest für die Sinne

Das 42. Kreuztaler Weinfest war ein gelungenes Ereignis, das Weingenuss, Kulinarik und Unterhaltung perfekt kombinierte. Dank der tatkräftigen Unterstützung und guten Zusammenarbeit zahlreicher Unternehmen, ehrenamtlicher Helfer, dem DRK, dem Ordnungsamt der Stadt Kreuztal, der Polizei, Sponsoren und regionaler Unternehmen war das Fest trotz des wechselhaften Wetters ein voller Erfolg.

Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist bereits groß, und die Veranstalter haben einmal mehr bewiesen, dass sie ein Event schaffen können, das Menschen aus nah und fern begeistert.

Für weitere Informationen und Impressionen: www.kreuztaler-weinfest.de