45. Jubiläum der Jugendfeuerwehr Banfe

(wS/fw) Bad Laasphe 09.09.2024 | Am vergangenen Sonntag feierte die Jugendfeuerwehr Banfe ihr 45-jähriges Bestehen mit einem großen Fest, das Jung und Alt gleichermaßen begeisterte. Mit 24 aktiven Jugendlichen in der Wehr ist die Nachwuchsarbeit in Banfe weiterhin stark und zukunftssicher aufgestellt.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war eine umfangreiche Fahrzeugausstellung, bei der Besucher die Möglichkeit hatten, die beeindruckende Ausrüstung der Feuerwehr aus nächster Nähe zu betrachten. Für die jüngsten Gäste sorgte die Station „Kinderspiele“ für jede Menge Spaß. Hier konnten die Kinder spielerisch lernen, was es heißt, Teil der Feuerwehr zu sein, und sich gleichzeitig sportlich betätigen.

Eine besonders spannende Attraktion war die Station, an der Besucher den Umgang mit einem Feuerlöscher üben konnten. Unter fachkundiger Anleitung hatten Interessierte die Gelegenheit, in einem sicheren Umfeld zu lernen, wie man im Ernstfall schnell und richtig reagiert.

Die Einsatzübung der Jugendfeuerwehr war ein weiteres Highlight des Tages. Trotz starken Regens meisterten die Jugendlichen die Simulation eines Gebäudebrandes souverän. Mit fünf Fahrzeugen rückten sie aus und zeigten beeindruckend ihr Können bei der Brandbekämpfung. Die Zuschauer waren von der Professionalität und dem Teamgeist der jungen Feuerwehrleute begeistert.

Besonderes Interesse weckte auch die Atemschutzwerkstatt, die an diesem Tag für Besucher geöffnet war. Hier konnten die Gäste einen Einblick in die wichtige Arbeit erhalten, die hinter den Kulissen geleistet wird, um die Sicherheit der Feuerwehrleute im Einsatz zu gewährleisten.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls reichlich gesorgt: Neben einer breiten Auswahl an Speisen und Getränken wurden besonders die knusprigen Kartoffeln aus dem Feuer, die frisch zubereitet wurden, zu einem kulinarischen Highlight.

Zusätzlich sorgten Fotowände, die vergangene Jugendfeuerwehr-Ereignisse dokumentierten, für nostalgische Momente und zeigten eindrucksvoll die zahlreichen Aktivitäten und Erfolge der Jugendfeuerwehr Banfe in den letzten Jahrzehnten.

Die Jugendfeuerwehr Banfe hat mit diesem Jubiläum einmal mehr unter Beweis gestellt, wie wichtig und erfolgreich die Arbeit mit dem Feuerwehrnachwuchs ist. Auf die nächsten 45 Jahre!

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe

.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie hier.