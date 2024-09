Aktuell: Polizeieinsatz wegen Tötungsdelikt in Attendorn – Staatsanwaltschaft Siegen übernimmt Ermittlungen

(wS/red) Attendorn 06.09.2024 | ERSTMELDUNG | Am Freitagmittag begann um 12:45 Uhr ein Polizeieinsatz in der städtischen Obdachlosenunterkunft in Attendorn. Wie der Pressesprecher der Polizei, Thorsten Scheen, gegenüber wirSiegen.de mitteilte, fanden die Einsatzkräfte eine männliche Person vor, die tödliche Verletzungen erlitten hatte.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen eines Tötungsdelikts. Die Staatsanwaltschaft Siegen hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Außerdem wurde durch das Polizeipräsidium Hagen eine Mordkommission eingerichtet.

Weitere Details folgen. Die Ermittlungen dauern an.

Update (ots) Am Freitag, 06.09.2024, kam es zu einem Tötungsdelikt in Attendorn. Zeugen fanden gegen 13 Uhr in der Straße Mühlwiese vor der dortigen Obdachlosenunterkunft eine Person mit einer Stichverletzung auf. Der 50-jährige Mann verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat ermitteln jetzt die Siegener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Polizei.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

