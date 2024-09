Dienstältester Bürgermeister im Kreis gibt sein Amt am 30. Oktober 2025 nach dann 22 Jahren ab

(wS/bu) Burbach 11.09.2024 | Die Gemeinde Burbach bekommt 2025 eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Christoph Ewers wird sich nicht für eine weitere, fünfte Legislaturperiode zur Wahl stellen. Diese Entscheidung teilte er am Dienstag den Mitarbeitenden der Burbacher Gemeindeverwaltung sowie der Politik mit.

Somit steht fest, dass der dienstälteste Bürgermeister des Kreises Siegen-Wittgenstein am 30. Oktober des kommenden Jahres nach dann 22 Jahren sein Amt übergeben wird.

„Die Entscheidung fällt mir nicht leicht, habe ich doch nach wie vor Tag für Tag Freude an meiner Arbeit, an den vielfältigen Herausforderungen, an den vielen Kontakten zu ganz unterschiedlichen Menschen, an der

Verantwortung, die ich tragen darf, und vor allem an der fruchtbaren Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser wirklich guten Gemeindeverwaltung. Ich bin weder amts- noch arbeitsmüde, möchte auch nicht den Rathaus- gegen den Lehnsessel tauschen. Dennoch ist in mir der Eindruck gereift, dass im kommenden Jahr nach fast einem Vierteljahrhundert die Zeit für einen Wechsel gekommen ist“, erklärt der Bürgermeister seine Entscheidung.

„Ich glaube, dass der Zeitpunkt auch deshalb richtig ist, weil wir als Gemeindeverwaltung gut aufgestellt sind“, so Christoph Ewers weiter. „Wir haben derzeit eine stabile und erfahrene Führungsmannschaft und viele Mitarbeitende sind seit Jahren oder Jahrzehnten mit ihren Aufgaben betraut, erfahren und engagiert.

Die Gemeindeverwaltung genießt in der Bevölkerung und in der Politik ein großes Vertrauen und wir haben nach wie vor deutlich bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen als manch andere Kommune. Viele Projekte und Entwicklungen sind in den vergangenen Jahren verwirklicht worden, viele sind angestoßen. Ich bin der Überzeugung, dass unter diesen guten Rahmenbedingungen eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger sich gut in das Amt und seine vielfältigen Aufgaben einfinden kann und zusätzlich vielleicht mit anderen und neuen Perspektiven auch noch einmal neue und andere Akzente setzen kann.“ Christoph Ewers wurde 2003 als Nachfolger von Hermann-Josef Droege in das Amt des Bürgermeisters in Burbach gewählt.

Bei den Wahlen 2009, 2014 und 2020 wurde er mit jeweils deutlich über 50% der Stimmen wiedergewählt. Konkrete Pläne für die Zeit nach zwei Jahrzehnten als Bürgermeister hat der 62-jährige studierte Forstwissenschaftler noch nicht.

Die Kommunalwahl 2025 in Nordrhein-Westfalen ist noch nicht endgültig terminiert. Sie soll jedoch im September noch vor den Bundestagswahlen stattfinden.

Verabschiedet sich 2025 nach 22 Jahren aus dem Amt: Burbachs Bürgermeister Christoph Ewers.

Foto: Gemeinde Burbach / Gottfried Bräuer