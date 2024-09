Dienstjubiläum bei der Stadt Hilchenbach – 40 Jahre und keine Langeweile

(wS/hi) Hilchenbach 11.09.2024 | 40 Jahre bei demselben Arbeitgeber? Die Zahl hat ihn zunächst selbst erschreckt.

Und doch: Im Rückblick wurde ihm schnell klar, dass es dafür sehr gute Gründe gab. Hans-Jürgen Klein hat am 1. September 1984 seine Ausbildung bei der Stadt Hilchenbach begonnen und nahm nun für sein Dienstjubiläum die Glückwünsche von Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis sowie dem Personalrat entgegen.

In den vergangenen Jahrzehnten hat Hans-Jürgen Klein verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung durchlaufen und zahlreiche Beförderungen erlangt. In dieser Zeit war er als Vorgesetzter zwischenzeitlich auch Kyrillos Kaioglidis ein guter Lehrer, erinnert sich dieser. „Vor allem das Denken in der Verwaltungsstruktur ist Dir in Fleisch und Blut übergegangen“, so der Bürgermeister. „Ich habe viel von Dir gelernt, wofür ich sehr dankbar bin.“

Inzwischen ist Hans-Jürgen Klein städtischer Verwaltungsrat, Leiter des Referats des Bürgermeisters und Pressesprecher. „Dein Fleiß ist außergewöhnlich“, betont Kyrillos Kaioglidis in der Feierstunde. „Du setzt Dich immer sehr für Deinen Arbeitgeber ein.“ Genau das ist es, was den Jubilar motiviert: Er möchte die Stadtverwaltung voranbringen und zur positiven Entwicklung seiner Heimatstadt beitragen.

Als Referatsleiter ist es Hans-Jürgen Klein wichtig, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und stets transparent zu handeln. Als Vorbild dient ihm dafür noch heute Hans-Günther Zeigan, der ihm in dessen Zeit als Hauptamtsleiter als sehr verlässlicher Vorgesetzter in Erinnerung geblieben ist.

Besonders gut gefällt Hans-Jürgen Klein, dass er bei der Stadtverwaltung Hilchenbach immer wieder neue Tätigkeitsfelder erkunden und neue Herausforderungen annehmen konnte. Deshalb ist in den 40 Jahren beim selben Arbeitgeber auch nie Langeweile aufgekommen. Umso dankbarer ist er, dass die Stadt Hilchenbach ihm diese Abwechslung ermöglicht hat.



Hans-Jürgen Klein (3. von links) feiert seine 40 Jahre lange Beschäftigung bei der Stadt Hilchenbach. Ihm gratulieren Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (2. von links) sowie Martin Beume (links) und Thomas Marek-Gebauer vom Personalrat.