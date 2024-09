Einbruch in Schule und Kindergarten

(wS/ots) Kreuztal / Freudenberg 11.09.2024 | In der Nacht von Montag (09. September) auf Dienstag ist es zu Einbrüchen in die Förderschule in Freudenberg-Büschergrund und in einen Kreuztaler Kindergarten gekommen.

In Büschergrund drangen ein oder mehrere unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 06:20 Uhr gewaltsam über den rückwärtigen Bereich der Schule in das Gebäude ein. Hier gingen die Einbrecher augenscheinlich zielgerichtet vor und durchsuchten mehrere Räume und dortige Schränke nach Bargeldablagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten die Täter mehrere kleinere Eurobeträge. Anschließend verließen sie den Gebäudekomplex vermutlich auf dem gleichen Weg wie beim Eindringen. In diesem Fall hat das Kriminalkommissariat 5 in Siegen die Ermittlungen übernommen.

Ebenfalls über Nacht auf den gestrigen Dienstag kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Straße „Hessengarten“ in Kreuztal. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter mehrere Türen gewaltsam zu öffnen, bis es ihnen schließlich bei einem Zugang gelang. Dabei wurden diese Türen allesamt beschädigt. Im Inneren des Kindergartens wurden mehrere verschlossene Räume aufgebrochen. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, steht bislang noch nicht fest. Allein der verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Tat hat sich zwischen 18:00 Uhr und 06:45 Uhr ereignet. Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Für beide Fälle kann unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – 0 angerufen werden.