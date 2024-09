EJOT Team TV Buschhütten: Erfolgreicher Aufstieg in die Regionalliga – Ein perfektes Saisonende

(wS/ej) Kreuztal 16.09.2024 | Aufstieg ohne Schwächen

Beim Saisonfinale am vergangenen Sonntag stellte die Frauenmannschaft des EJOT Team TV erneut ihre Klasse unter Beweis.

Das diesjährige Saisonfinale fand in Ratingen statt. Über die Sprintdistanz von 400 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen gingen für das Team aus Buschhütten Friederike Haß, Yasmina Steins und Franziska Walbrül an den Start.

Bei kühlen Außentemperaturen erfolgte der Startschuss am Beckenrand des Angerbad. Ein ZickZack-Kurs führte die Athletinnen durch das 50 m Becken bevor der Wechsel auf die sehr anspruchsvolle Radstrecke erfolgte. Die wellige Laufstrecke forderte zum Abschluss nochmal alle Reserven bevor es Richtung Ziel ging.

Mit dem Zieleinlauf auf den Plätzen Friederike Haß (1), Franziska Walbrül (9) und Yasmina Steins (21), sicherte sich das Team den ersten Platz in der Tageswertung als auch den ersten Platz in der Einzelwertung.

Mit einer Saisonleistung von vier Siege in vier Rennen unterstrichen die Frauen ihre Überlegenheit in der Oberliga und finalisierten zugleich ihren Aufstieg in die Regionalliga.

Der erfolgreiche Tag und das Erreichen des Saisonziels wurde gemeinsam mit den Teamkollegen ausgiebig gefeiert.

Fotos: EJOT Team TV Buschhütten

