Entwarnung nach Feueralarm: Schnell lokalisierter Geruch statt Feuer in Schule

(wS/red) Kreuztal 19.09.2024 | Mit dem Einsatzstichwort „Feuer 4“ wurden am Donnerstagvormittag Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr in die Straße Zum Erbstollen alarmiert. In einer dort ansässigen Schule war Brandgeruch wahrgenommen worden, was einen sofortigen Notruf auslöste.

Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Der wahrgenommene Geruch ging nicht von einem Feuer aus, sondern entstand bei Bodenarbeiten, die in der Schule durchgeführt wurden. Beim Verlegen von Material kam es zu der Geruchsbildung, die rasch lokalisiert werden konnte.

Ein Feuer wurde nicht entdeckt, und es gab weder Verletzte noch größere Schäden. Dank des schnellen Einsatzes und der routinierten Arbeit der Rettungskräfte war die Lage innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Schüler und das Personal der Schule konnten bald in ihre Räumlichkeiten zurückkehren.

Fotos: wirSiegen.de