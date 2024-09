Erfahren und engagiert: Oliver Klimke wird CDU-Bürgermeisterkandidat 2025 für Netphen

(wS/cdu) Netphen 18.09.2024 | Die CDU Netphen freut sich, bekannt zu geben, dass Oliver Klimke mit großer Mehrheit zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2025 gewählt wurde. In einer gut besuchten Mitgliederversammlung im Alten Feuerwehrhaus Netphen wurde der 52-jährige Oliver Klimke aus mehreren Bewerbern als idealer Kandidat der CDU für das Amt des Bürgermeisters nominiert.

Als Parteiloser bedankte sich Oliver Klimke für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Klimke punktet mit seiner langjährigen Erfahrung als Manager, Netzwerker und seinem Engagement als Vorstandsmitglied im Olper Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.

Oliver Klimke lebt in Hilchenbach, hat zwei erwachsene Söhne und ist seit 10 Jahren fest liiert in Netphen. Beruflich ist Klimke seit vielen Jahren in unterschiedlichen Führungs-positionen tätig, ist zertifizierter Manager der Daimler AG und war die letzten sechs Jahre Geschäftsführer eines erfolgreichen mittelständischen Unternehmens in Olpe.

Derzeit ist der gewählte Bürgermeisterkandidat als Unternehmensberater in Köln tätig und hält sich ausreichend Zeit in der Woche frei, um sich in alle relevanten kommunalpolitischen Themen einzuarbeiten, und wird zukünftig an Ratssitzungen nicht nur in Netphen teilnehmen.

Als Netzwerker und Kümmerer ist es dem CDU-Bürgermeisterkandidaten wichtig, sich bei den Menschen im Netpherland bekannt zu machen, dafür möchte er zukünftig seine Präsenz in den 21 Ortsteilen, auf Veranstaltungen und bei den Vereinen nutzen.

Klimke ist ehrenamtlich in unterschiedlichen Wirtschafts- und Marketingverbänden tätig und möchte für Netphen eine vielseitige und leistungsstarke Wirtschaft fördern, um dem rückläufigen Trend an Arbeitsplätzen und Gewerbebetrieben in Netphen entgegenzuwirken. Die Nähe zur Universität wird dabei aus seiner Sicht noch zu wenig genutzt.

Netphen bietet für Familien und Menschen, die ein Leben in einer wunderschönen Gegend schätzen, beste Rahmenbedingungen, leider ist davon außerhalb der Stadtgrenzen aber zu wenig bekannt. Für das Stadtmarketing, dem Einzelhandel, dem Tourismus und der Gastronomie bringt Klimke aus seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied im Olper Stadtmarketing viele gute Ideen mit.

Die CDU Netphen sieht in ihrem Bürgermeisterkandidaten einen qualifizierten, motivierten und engagierten Kandidaten, der sich für eine zukunftsorientierte und bürgernahe Politik einsetzen wird. „Mit Oliver Klimke an der Spitze wollen wir die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung Netphens stellen und die Lebensqualität in unserer Stadt weiter verbessern“, so Marco Müller, Vorsitzender der CDU Stadtverbandes Netphen.

Klimke plant in den kommenden Monaten, sich nicht nur bei den anderen Fraktionen vorzustellen, sondern auch aktiv mit den Bürgerinnen und Bürgern aus den 21 Netpher Ortsteilen in den Dialog zu treten, um deren Anliegen und Ideen in seine politische Arbeit einfließen zu lassen. „Ich möchte ein Bürgermeister für alle sein und die Menschen in Netphen aktiv in die Gestaltung der Stadt mit seinen Ortsteilen einbeziehen“, betonte er.

Der CDU-Stadtverband ist überzeugt, dass Oliver Klimke die richtige Wahl ist, um die Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern und die Stadt Netphen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Fotos: CDU-Netphen

