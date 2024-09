Fachvortrag von Frau Prof. Dr. Claudia Witte zu Regionalplanung, Windenergie und Naturschutz in Netphen

(wS/uwg) Netphen 03.09.2024 | Gestern Abend fand im Ratssaal der Stadt Netphen eine bedeutende Informationsveranstaltung statt. Auf Einladung der UWG-Fraktion Netphen referierte Frau Prof. Dr. Claudia Witte vom NABU Siegen-Wittgenstein vor einem interessierten Publikum über das Thema „Regionalplan, Windenergieausbau und Naturschutz“.

In ihrem knapp einstündigen Vortrag erläuterte Prof. Dr. Witte den aktuellen Stand des Regionalplans, der die zukünftigen Standorte für Windenergieanlagen in der Region Netphen regeln soll. Der überarbeitete Regionalplan soll im ersten Quartal 2025 dem Regionalrat präsentiert und zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dies wird notwendig, da rund 4.600 Einwände gegen den Plan eingegangen sind, deren Prüfung und Berücksichtigung Zeit in Anspruch nimmt.

Besonders hob Prof. Dr. Witte die erheblichen Eingriffe in die Natur hervor, die der Bau von Windkraftanlagen mit sich bringt. Sie betonte, dass bereits die Errichtung eines einzelnen Windrads erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ein Windrad erfordert ein etwa 25 Meter breites und mehrere Meter tiefes Fundament, das mit 1.300 Tonnen Beton gefüllt wird. Für die Bauarbeiten sind etwa 1.000 Transporte mit schwerem Gerät notwendig. Zudem wies sie auf die oft unterschätzten Entsorgungskosten hin, die nach der Lebensdauer eines Windrads von etwa 20 Jahren anfallen. Diese Kosten werden meist auf Grundlage der aktuellen Preise berechnet, ohne künftige Inflationsentwicklungen zu berücksichtigen.

Nach ihrem Vortrag stellte sich Prof. Dr. Witte den zahlreichen Fragen der Zuhörer und gab detaillierte Antworten, was die Diskussion zusätzlich bereicherte.

Insgesamt handelte es sich um eine sehr informative Veranstaltung, die den Zuhörern wertvolle Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen Regionalplanung, Windenergie und Naturschutz vermittelte.